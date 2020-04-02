تكنولوجيا: ابل تطلق تحديث تطبيق iMovie وتحديث حزمة iWork بمميزات جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - دفعت شركة ابل مؤخراً بتحديث جديد لتطبيق iMovie وحزمة iWork على كلاً من منصة iOS وأيضاً iPadOS الذي جاء مؤخراً بميزة لوحة التتبع التي قدمت من ابل مع الإصدارات الجديدة من أجهزة iPad، كما تدعم التحديثات الجديدة لوحة مفاتيح Magic Keyboard في أجهزة iPad Pro الجديدة.

ينطلق التحديث الجديد من تطبيق iMovie وحزمة iWork بمجموعة هامة من التغييرات، حيث يدعم تطبيق iMovie الآن إختصارات لوحة المفاتيح مع دعم إضافة ملفات الصور بتنسيق PNG،BMP،GIF وأيضاً TIFF، كما تدعم الألوان، والألوان المتدرجة، والصور كواجهة خلفية للصفحة.

كما تقدم ابل ثيمات جديدة في Keynote مع دعم إضافة مجلدات إلى حساب iCloud Drive ومشاركتها بشكل تلقائي، أيضاً دعم طباعة أو تصدير ملفات PDF مع إضافة تعليق، مع دعم تحرير الملفات خارج نطاق الإنترنت في تطبيقات iWork الثلاثة.

أهم التغييرات في تطبيق iMovie

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دعم تطبيق iMovie للوحة مفاتيح Magic، والفارة، وميزة مؤشر التتبع لإنشاء الأفلام أو المقاطع الدعائية على يعمل مع نظام iPadOS 13.4.

إستخدام إختصارات لوحة المفاتيح للإنتقال بين 5 أنماط لضبط الفيديو الذي تم إختياره بين نمط أكشن، نمط ضبط السرعة، ونمط لضبط الصوتيات، وأخر لضبط العناوين وأيضاً الفلاتر.

دعم إستخدام إختصارات لوحة المفاتيح لتدوير سريع للفيديو بزاوية 90 درجة بإتجاه أو عكس عقارب الساعة.

دعم النقر على زر تحميل الكل في قائمة المقاطع الصوتية ليتم تحميل كافة المجموعات الصوتية في نفس الوقت.

دعم إضافة ملفات الصور بصيغة PNG،BMP،GIF وأيضاً TIFF للأفلام.

تحسينات في الآداء وإستقرار التطبيق.

تغييرات Pages

دعم Pages على أجهزة الآيباد مع لوحة مفاتيح Magic، والفارة ومؤشر التتبع للعمل على المجلدات، على أن يعمل مع نظام iPadOS 13.4.

دعم المستخدم بمجموعة جديدة من القوالب للبدء.

إضافة المجلدات إلى Pages ودعم مشاركة المجلدات في iCloud Drive لبدء التعاون تلقائياً، على أن تعمل الميزة مع نظام تشغيل iPadOS 13.4، و iOS 13.4.

دعم إبراز الفقرة بأحرف كبيرة الحجم أو بلون مختلف مع زخرفة للأحرف الأولى.

دعم إضافة الألوان، والألوان المتدرجة، والصور، والخلفيات في أي مجلد.

دعم النقر المطول والسحب على عدة أشياء لإختيارهم بشكل كامل.

إمكانية الوصول السريع للقوالب المستخدمة حديثاً.

دعم طباعة وتصدير ملفات PDF من المجلدات مع إمكانية إضافة تعليق.

إمكانية تحرير الملفات التي يتم مشاركتها خارج نطاق الإنترنت، حيث سيتم تحميل التغييرات عند الإتصال من جديد على أن تعمل الميزة مع iPadOS ونظام iOS 13 أو الإصدارت اللاحقة.

تغييرات Numbers

دعم إستخدام Numbers مع لوحة مفاتيح Magic، والفارة ومؤشر التتبع للعمل بأسلوب مختلف على جداول البيانات، حيث تعمل الميزة مع نظام iPadOS 13.4.

دعم إنشاء جداول بيانات بعدد أكبر من الصفوف، والأعمدة.

دعم إضافة ألوان في خلفية الصفحة.

دعم إضافة ملفات Numbers لخدمة iCloud Drive السحابية، لبدء التعاون بشكل تلقائي، على أن تعمل الميزة مع iPadOS 13.4، وiOS 13.4.

تحرير جداول البيانات خارج نطاق الإنترنت، ومن ثم تمكين التغييرات عند الإتصال من جديد، على أن تعمل الميزة مع نظام iPadOS، و iOS 13 أو الإصدارت الأعلى.

النقر المطول والسحب لإختيار عدة أشياء دفعة واحدة

دعم الوصول السريع للقوالب المستخدمة حديثاً.

طباعة وتصدير ملفات PDF من جدوال البيانات.

تغييرات Keynote

دعم إستخدام Keynote مع لوحة مفاتيح Magic، والفارة ومؤشر التتبع للعمل بشكل جديد في العروض التقديمية، حيث تعمل الميزة مع نظام iPadOS 13.4.

إضافة العروض التقديمية من Keynote لخدمة iCloud Drive السحابية لبدء التعاون بشكل تلقائي، على أن تعمل الميزة مع iPadOS 13.4، وiOS 13.4.

تحرير عروض Keynote التقديمية خارج نطاق الإنترنت، ومن ثم تمكين التغييرات عند الإتصال من جديد، على أن تعمل الميزة مع نظام iPadOS، و iOS 13 أو الإصدارت الأعلى.

مجموعة جديدة ومتنوعة من الثيمات.

النقر المطول والسحب لإختيار عدة أشياء دفعة واحدة

دعم الوصول السريع للثيمات المستخدمة حديثاً.

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