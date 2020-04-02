تكنولوجيا: إعلان تشويقي من وان بلس لسماعة OnePlus Bullets Z اللاسلكية المرتقبة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف إعلان تشويقي نشر من وان بلس اليوم عن الجيل القادم من سماعات OnePlus Bullets اللاسلكية المرتقبة من الشركة، والتي يعلن عنها رسمياً في حدث وان بلس القادم في 14 من أبريل.

إلى جانب سلسلة هواتف OnePlus 8 التي يعلن عنها رسمياً في 14 من أبريل الجاري، تقدم أيضاً شركة وان بلس إصدار جديد من سماعات OnePlus Bullets اللاسلكية، كما تقدم الشركة قاعدة شحن لاسلكية بقدرة 30W.

ولقد نشرت وان بلس على حسابها في تويتر إعلان تشويقي اليوم توضح فيه اللمحات الأولى من تصميم الإصدار الجديد من سماعة OnePlus Bullets، كما أكد Ishan Agarwal اليوم على أن الإصدار الجديد من السماعات اللاسلكية يأتي بعنوان OnePlus Bullets Z، مع سعر أقل من 99 دولار.

أيضاً من المقرر أن تدعم السماعة اللاسلكية تقنية البلوتوث 5، كما تتصل جهتي السماعة عبر سلك للرقبة، ومن المتوقع أن تدعم السماعة اللاسلكية تقنية إلغاء الضوضاء، مع تقنية cVc من كوالكوم، أيضاً تدعم السماعة اللاسلكية الشحن عبر منفذ USB-C.

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