سماعات OnePlus Bullets Wireless Z تلوح في الآفق، وشاحن لاسلكي بقوة 30W سيصل هذا الشهر

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة OnePlus عن سماعات OnePlus Bullets Wireless 2 في شهر مايو من العام الماضي، ووفقا لتقرير جديد، فسوف تُطلق الشركة نسخة إقتصادية من سماعات OnePlus Bullets Wireless 2 قريبًا ستحمل إسم OnePlus Bullets Wireless Z.

لا نزال نجهل تاريخ الإطلاق حتى الآن، ولكن يدعي المصدر أنه من غير المحتمل أن تصبح سماعات OnePlus Bullets Wireless Z رسمية في اليوم 14 أبريل، وهو الوقت الذي ستكشف فيه شركة OnePlus عن سلسلة هواتف OnePlus 8 Series.

التفاصيل نادرة حول سماعات OnePlus Bullets Wireless Z في الوقت الراهن، ولكننا نتوقع أن تأتي مع تقنية البلوتوث 5.0 ومنفذ USB Type-C والشحن السريع.

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يقول التقرير أيضًا أن شركة OnePlus تعتزم إطلاق شاحنًا لاسلكيًا بقوة 30W في اليوم 14 أبريل إلى جانب تشكيلة OnePlus 8 Series، وهو الشاحن الذي سيحمل إسم OnePlus Warp Charge 30 Wireless Charger.