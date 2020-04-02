فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة OnePlus عن سماعات OnePlus Bullets Wireless 2 في شهر مايو من العام الماضي، ووفقا لتقرير جديد، فسوف تُطلق الشركة نسخة إقتصادية من سماعات OnePlus Bullets Wireless 2 قريبًا ستحمل إسم OnePlus Bullets Wireless Z.
لا نزال نجهل تاريخ الإطلاق حتى الآن، ولكن يدعي المصدر أنه من غير المحتمل أن تصبح سماعات OnePlus Bullets Wireless Z رسمية في اليوم 14 أبريل، وهو الوقت الذي ستكشف فيه شركة OnePlus عن سلسلة هواتف OnePlus 8 Series.
التفاصيل نادرة حول سماعات OnePlus Bullets Wireless Z في الوقت الراهن، ولكننا نتوقع أن تأتي مع تقنية البلوتوث 5.0 ومنفذ USB Type-C والشحن السريع.
يقول التقرير أيضًا أن شركة OnePlus تعتزم إطلاق شاحنًا لاسلكيًا بقوة 30W في اليوم 14 أبريل إلى جانب تشكيلة OnePlus 8 Series، وهو الشاحن الذي سيحمل إسم OnePlus Warp Charge 30 Wireless Charger.
كانت هذه تفاصيل خبر سماعات OnePlus Bullets Wireless Z تلوح في الآفق، وشاحن لاسلكي بقوة 30W سيصل هذا الشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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