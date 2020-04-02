المصرية للاتصالات تخفض سعر باقة WE أرضي 35.. وتعفي المشتركين الجدد من مصاريف التركيب

كتب: ضياء السقا

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن عرض جديد لعملاء التليفون الأرضي، حيث تم تخفيض سعر الاشتراك الجديد في باقة WE أرضي 35 إلى 20 جنيهًا فقط لمدة ثلاثة أشهر، مع إعفاء العملاء الجدد من مصاريف التركيب.

وقالت الشركة عبر موقعها الإلكتروني، يحصل العملاء عند اشتراكهم في باقة WE أرضي 35 خلال فترة العرض على تخفيض على قيمة الاشتراك الشهري للباقة ليصبح 20 جنيها بدلاً من 35 جنيها في شهر لمدة 3 شهور للباقة.

عرض التعاقدات الجديدة:

يحصل المتعاقدين الجدد للخط الأرضي على تخفيض 100% من مصاريف تركيب الخط وذلك في حالة اشتراكهم على باقة WE أرضي 35 فقط بالاضافة إلى تخفيض الاشتراك الشهرى للباقة ليصبح بـ 20 جنيها بدلاً من 35 جنيها في الشهر لمدة 3 شهور.

وصف باقة WE أرضي 35:

شاملة اشتراك الخط الأرضي

تطبق سياسة الاستخدام العادل ( 2500 دقيقة محلى أو موبايل وي + 1,000 دقيقة محافظات )

خدمة إظهار رقم الطالب التي تتيح للعملاء معرفة رقم المتصل.

خدمة التتبع التى تتيح للعملاء تحويل مكالماتهم الارضى الى اى خط ارضى أو موبايل WE.

كيفية الاشتراك في العرض:

للإشتراك في العرض توجه لأقرب منفذ من منافذ WE أو اتصل على 111

الشروط والأحكام:

يحصل العملاء المشتركين في العرض على الخصم بداية من اشتراكهم في العرض.

بعد الإنتهاء من فترة الإستفادة بالعرض يتم محاسبة العميل تلقائياً بالسعر الأصلي للباقة قبل العرض.

يتحمل العميل قيمة مبلغ الضرائب والدمغات على السعر قبل التخفيض.

موقف العملاء الحاليين

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سيتم تطبيق العرض للعملاء الحاليين في حالة التحويل من باقة أدنى لباقة WE أرضي 35.

تطبق الشروط والأحكام الخاصة بباقات WE الأرضي.

العرض ساري لفترة محدودة.

وكانت المصرية للاتصالات، قد قررت مد فترة سداد فاتورة يناير للتليفون الأرضي والتي كان محددًا لها 15 مارس الجاري وذلك حتى موعد استحقاق الفاتورة المقبلة في إبريل دون قطع الخدمة، حرصا على سلامة عملائها، مع تأكيدها على إتاحة كافة وسائل السداد الإلكتروني عبر موقع الشركة.

وبحسب بيان صحفي للشركة، يأتي ذلك في إطار دعم "المصرية للاتصالات" لجهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتضامنا مع الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس من خلال تقليل الازدحام والحد من الخروج إلا للضرورة القصوى.

وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من القرارات التي اتخذتها الشركة لدعم جهود الدولة في مواجهة "كورونا"، وأن الشركة تستهدف من هذا القرار تخفيف الأعباء على السادة العملاء وضمان سلامتهم، وعدم اضطرارهم للخروج من أجل سداد الفواتير، مشيرًا إلى أن السداد الإلكتروني متاح عبر موقع الشركة لمن يرغب في السداد.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات، قد منحت جميع عملائها 20 % تحميل مجانا على باقات الإنترنت المنزلي، بعد قرار الرئيس السيسي بتعليق الدراسة أسبوعين، كإجراء وقائي للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأرسلت الشركة رسالة، للعملاء تخبرهم بإضافة 20 % من سعات التحميل على باقاتهم بشكل مجاني، صالحة للإستخدام لمدة شهر من تاريخ إضافتها، وذلك في إطار مبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الطلاب في عملية التعليم عن بُعد.

وكمثال: إذا كنت تشترك على باقة سوبر 140 جيجا، فإنك ستحصل على 30 جيجا إضافية، ليصبح مجموع سعى تحميل باقتك 170 جيجا.

وكان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد عقد، اجتماعا مع رؤساء الشركات الأربعة مقدمى خدمات الاتصالات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى؛ للاتفاق على طرح عدد من المبادرات لدعم العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

حضر اللقاء المهندس/ رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية والمشرف على قطاع الأمانة العامة، والمهندس/ حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندسة/ هالة الجوهرى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندس/ عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس/ ياسر شاكر الرئيس التنفيذى لشركة اورانج مصر، والسيد/ ألكسندر فرومان الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، والمهندس/ حازم متولى الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر.

وخلال اللقاء أكد الدكتور/ عمرو طلعت على أنه يتم التنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالى من أجل دعم "سبل التعليم عن بعد" حرصا على مصلحة الطلاب فى مختلف المراحل التعليمية؛ مشددا على أهمية تضافر الجهود بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات والتواصل الدائم من أجل تقديم الدعم اللازم لاستمرار العملية التعليمية للطلاب فى كافة أنحاء الجمهورية.

هذ وقد تم الاتفاق خلال اللقاء على التالى:-

1- توفير الإتاحة المجانية للمواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية التعليم ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمجهزة لتقديم المحتوى التعليمى اللازم لاستكمال وتيسير العملية التعليمية عن بعد بهدف عدم تحميل أولياء الأمور أو الطلبة أى أعباء مادية إضافية.

2- توفير وزيادة سعات التحميل الشهرية الخاصة باشتراكات الانترنت المنزلى للأفراد بنسبة 20 % بتكلفة 200 مليون جنيه تتحملها الدولة وذلك لكافة شرائح المستخدمين بالتنسيق مع شركات مقدمى خدمات الإنترنت بهدف دعم إتاحة التعليم عن بعد والخدمات الأساسية.

3- توفير منصات رقمية مجانا لاستضافة المواد العلمية والمحاضرات لطلاب المدارس والجامعات من خلال التعاون بين وزارتى التربية التعليم، والتعليم العالى مع مشغلى التليفون المحمول بمصر بهدف دعم تيسير عملية التعليم عن البعد لحين تجاوز الازمة.

4- كما وجه السيد الوزير نحو ضرورة اتخاذ كافة السبل الوقائية داخل بيئة العمل فى شركات الاتصالات للحد من انتشار فيروس كورونا وحماية العاملين من الإصابة به، كما شهد اللقاء استعراض التجارب الدولية فى تطويع التكنولوجيا لضمان استمرار العمل والحفاظ على كفاءته مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا التى تتطلب منع التجمعات والمكوث لفترة أطول فى المنزل؛ خاصة فيما يتعلق باليات التعلم والعمل والتسوق عن بعد، وزيادة الاعتماد على حلول المدفوعات الالكترونية عبر المحمول.