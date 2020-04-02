شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا وسبيس إكس يحظران استخدام تطبيق Zoom لمكالمات الفيديو خوفا من الاختراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظرت شركة سبيس إكس للفضاء استخدام تطبيق Zoom، قائلة إنه غير آمن، وأوضحت شركة الفضاء الخاصة التابعة لإيلون ماسك إن الموظفين لم يعد بإمكانهم استخدام تطبيق مؤتمرات الفيديو، بسبب "مخاوف كبيرة تتعلق بالخصوصية والأمن".

ووفقا لموقع "إندبندنت" البريطانى، نصحت الشركة الأمريكية بدلاً من ذلك الأشخاص الذين يعملون من المنزل، باستخدام طرق أكثر تقليدية للتواصل مع بعضهم البعض، وفقًا لمذكرة كشفت عنها وكالة رويترز عنها لأول مرة.

وارتفع استخدام Zoom وتطبيقات مؤتمرات الفيديو الأخرى فى الأسابيع الأخيرة، حيث أجبرت عمليات الإغلاق فى جميع أنحاء العالم الأشخاص على الابتعاد عن أماكن عملهم ودراستهم المعتادة.

وقد ترك ذلك شركات الطيران مثل SpaceX - التى تعمل فى مجال التكنولوجيا والبعثات مع المنظمات الأخرى مثل وكالة ناسا - فى عجلة من أمرها لضمان استمرار عملها دون المساس بالأمن.

فى رسالة بريد إلكترونى بتاريخ 28 مارس، أخبرت SpaceX الموظفين أن الوصول إلى Zoom قد تم تعطيله على الفور.

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وقالت سبيس إكس فى الرسالة: "نحن نتفهم أن الكثير منا كانوا يستخدمون هذه الأداة فى المؤتمرات ودعم الاجتماعات، والرجاء استخدام البريد الإلكترونى أو النص أو الهاتف كوسيلة بديلة للاتصال."

وتأتى هذه الأساليب التقليدية مع مشاكلها الأمنية الخاصة أيضا، إذ لا لا يتم تشفير البريد الإلكترونى أو الرسائل التقليدية من طرف إلى طرف، مما يعنى أنه يمكن اعتراضها وقراءتها أثناء تمريرها بين أشخاص مختلفين.

وذكرت وكالة رويترز أن شخصين مطلعين على الأمر أكدوا محتويات البريد، لم يستجب ممثل SpaceX ، الذى يعمل به أكثر من 6000 موظف ، لطلب للتعليق.

وقالت ستيفانى شييرهولز المتحدثة باسم وكالة الفضاء الأمريكية، إن وكالة ناسا، أحد أكبر عملاء SpaceX ، تحظر أيضًا على موظفيها استخدام Zoom.