تكنولوجيا: جيل جديد من أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب برقاقة إنتل 5GHz وكرت شاشة Nvidia RTX Super

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت كلاً من إنتل وNvidia اليوم عن الإصدارات الجديدة من المعالجات وكرت الشاشة، التي طورت لدعم الجيل الجديد من أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب بآداء أقوى.

قدمت شركة إنتل اليوم الجيل العاشر من معالجات Comet Lake H التي تنطلق لدعم أجهزة الحاسب الدفتري المخصص للألعاب بسرعة تصل إلى 5GHz، كما قدمت Nvidia الجيل الجديد من كرت الشاشة GeForce RTX 2080 Super وأيضاً 2070 Super للإصدارات الجديدة من أجهزة الحاسب المحمول المقدمة من لينوفو، وGigabyte، وأسوس، وMSI وأيضاً Razer.

وتقدم شركة إنتل أكثر من نموذج من المعالجات الجديدة والتي تشمل Core i5، وCore i7، وأيضاً Core i9، على أن يدعم نموذج Core i5 سرعة تصل إلى 4.6GHz، بينما تصل السرعة في أعلى نموذج Core i9 إلى 5.3GHz.

أيضاً تأتي معالجات Comet Lake من سلسلة H بعدد 4 إلى 8 من الأنوية وفقاً لنموذج المعالج، مع TDP بقدرة 45W، كما لا تأتي هذه المعالجات بدقة تصنيع 10 نانومتر، إلا إنها تدعم سرعة Thunderbolt 3 والإتصال بتقنية Wi-Fi 6.

من جانب أخر قدمت Nvidia الإصدارات الجديدة من كرت الشاشة التي تشمل RTX 2080 Super، و RTX 2070، إلى جانب الإصدار منخفض التكلفة RTX 2060 حيث يدعم هذا الإصدار من كرت الشاشة أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب والمميزة بسعر أقل من 1000 دولار.

وترتكز الإصدارات الجديدة من كرت الشاشة على معمارية الشركة Turin، التي تتضمن أنوية RT لدعم تقنية تتبع الأشعة، وتقنية الذكاء الإصطناعي في الوقت الفعلي، كما تقدم Nvidia أيضاً Max-Q لأجهزة الحاسب المميزة بتصميم نحيف.

جهاز Zephyrus Duo 15 من Asus

من أحدث أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب التي تتضمن معالجات إنتل الجديدة مع إصدارات Nvidia الجديدة من كرت الشاشة، كما يتميز جهاز Zephyrus Duo 15 بتصميم يضم شاشة ثانوية بين لوحة المفاتيح والشاشة الرئيسية التي تتميز بحجم 15.6 إنش، بينما تأتي الشاشة الثانوية بحجم 14.1 إنش.

وتدعم الشاشة الثانوية في جهاز Zephyrus Duo 15 الرفع بزاوية 13 درجة، وذلك لدعم المستخدم بعرض أفضل للألعاب، ومن المقرر أن يتوفر الجهاز بتكوينات مختلفة في أكثر من نموذج، على أن يأتي النموذج الرئيسي بسعر 3000 دولار تقريباً.

يذكر أن شركة Asus قد قدمت تحديث لكلاً من أجهزة Zephyrus S17، و S15، وأيضاً M16، و ROG Strix Scar 15 و17، إلى جانب أجهزة ROG Strix G15 و G17، على أن تضم كافة الإصدارات سلسلة معالجات Comet Lake H من إنتل، وكرت الشاشة RTX Super.

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قدمت شركة Gigabyte أيضاً ثلاثة من أجهزة Aorus المخصصة للألعاب، والتي تشمل Aorus 15G، و17G، وأيضاً 17X، حيث تتميز الأجهزة بمعدل تحديث 240Hz في الشاشة، مع لوحة مفاتيح ميكانيكية، ومستوى تسعير جيد، حيث يبدأ سعر الإصدار الأول Aorus 15G من 1699 دولار، بينما يأتي جهاز 17G بسعر 1799 دولار، وجهاز 17X بسعر 2399 دولار.

أيضاً تدعم Gigabyte أجهزة Aero بحجم 15 إنش بسعر 1599 دولار و17 إنش بسعر 1699 دولار بكرت شاشة RTX Super من Nvidia، والجيل العاشر من معالجات إنتل.

أطلقت لينوفو أيضاً سلسلة جديدة من أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب التي تشمل Legion 5i وLegion 7i، حيث تقدم لينوفو الإصدارات الجديدة بكرت الشاشة RTX 2060 أو RTX 2080 SUPER، مع تصميم Max-Q في كرت الشاشة، كما تدعم الأجهزة الجيل العاشر من سلسلة معالجات Comet Lake H، مع سعر يبدأ من 999 دولار، و1199 دولار.

أيضاً كشفت MSI عن ثلاثة إصدارات جديدة من أجهزة الألعاب والتي تشمل GS66 Stealth، و GE66 Raider، وأيضاً Creator 17، حيث يأتي جهاز الحاسب الأول بميزة دعم معدل 300Hz في الشاشة، وبطارية بقدرة 99.9Wh، مع سعر يبدأ من 1599 دولار، بينما يأتي الإصدار الثاني بسعر 1799 دولار.

من جانب أخر يأتي إصدار الشركة Creator 17 لدعم المحترفين مع شاشة مميزة بإضاءة Mini-LED في الخلفية، ويبدأ سعر هذا الإصدار من 1799 دولار.

أيضاً قامت شركة Razer بتحديث أجهزة Blade التي تضم معالجات إنتل الجديدة مع إصدارات Nvidia الجديدة من كرت الشاشة، على أن يتوفر إصدار Blade 15 في شهر مايو بسعر يبدأ من 1600 دولار، حيث يضم النموذج الرئيسي معالج i7-10750H من إنتل بعدد 6 من الأنوية، مع كرت شاشة GeForce RTX 2070 Super Max-Q.

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