آبل أنهت إستثمارها لـ 200 مليون دولار أمريكي في شركة Japan Display

فاطمة أيت طالب - دبي - أنهت شركة آبل إستثمارها لـ 200 مليون دولارأمريكي في شركة Japan Display، وهو الإستثمار الذي ستستخدمه هذه الأخيرة لشراء المعدات.

حتى الآن، إستطاعت شركة Japan Display جمع 1.5 مليار دولار أمريكي كقرض من شركة آبل وسددت حوالي 700 مليون دولار أمريكي، تاركة 800 مليون دولار ليتم دفعها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإستثمار الحالي البالغ 200 مليون دولار أمريكي يرفع المبلغ الذي تدين به Japan Display لشركة آبل إلى مليار دولار أمريكي.

من خلال إستثمار آبل البالغ 200 مليون دولار أمريكي، تمكنت شركة Japan Display من تأمين 830 مليون دولار أخرى كإستثمار من مدير الأصول. وتجدر الإشارة إلى أن Japan Display كانت واحدة من الشركات الرئيسية التي تزود شركة آبل بشاشات LCD، وقد تم تكليفها أيضًا بإنتاج شاشات OLED للساعات الذكية Apple Watch.

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لقد قامت شركة آبل بضخ الأموال في شركة Japan Display لمساعدتها في بناء المرافق وإنتاج شاشات OLED الكبيرة المواتية لهواتف iPhone، ولكن هذا ما لم يتحقق بعد. بدلاً من ذلك، لجأت شركة آبل إلى شركة سامسونج لتكون موردها الرئيسي لشاشات OLED وشركة LG كمورد ثانٍ مع العلم بأن شركة آبل تبحث في BOE كبديل محتمل لشركة LG.