لا يزال ممكنًا إطلاق هواتف iPhone 12 5G في الموعد المحدد، وفوكسكون تعمل لتعويض الوقت الضائع

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد سمعنا ذلك من المطلعين على الوضع، ولكن التأكيد يأتي الآن مباشرة من الشركة. في الواقع، لقد أكدت شركة فوكسكون رسميًا أن عملية إنتاج هواتف iPhone 12 Series 5G ستبدأ على الأرجح في الموعد المحدد ليتم إطلاقها في خريف هذا العام.

تعد شركة فوكسكون شريكتها الرئيسية آبل بتصنيع هواتف iPhone الجديدة كما كان محددًا بالفعل. وكما سمعتم على الأرجح، فقد إضطرت شركة فوكسكون إلى إغلاق مصانعها لمدة شهر بسبب تفشي فيروس كورونا، ولكنها إستأنفت عملياتها بالفعل. ومع ذلك، كان هناك قلق من أن هذا التأخير قد يعطل عملية التطوير.

يقول السيد Alex Yang، رئيس العلاقات مع المستثمرين في شركة فوكسكون، إن الشركة تعمل مع مهندسي آبل لتعويض الوقت الضائع. ومع ذلك، فإنه يحذر من أنه ” إذا كان هناك مزيد من التأخير في الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة، فمن المحتمل أن تضطر إلى إعادة النظر في وقت الإطلاق. لا يزال ذلك ممكنًا “.

Advertisements

عادة، يبدأ التجميع التجريبي في شهر يونيو للمساعدة في تسوية أي مشاكل في الإنتاج، ليتم البدء بالإنتاج الضخم في شهر أغسطس بحيث تكون الهواتف جاهزة للإطلاق في شهر سبتمبر. بالطبع، تريد شركة آبل إطلاق هواتفها الذكية الجديدة في الموعد المحدد لأنها تحتاج إلى اللحاق بالمنافسة في سباق 5G.