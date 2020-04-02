Sony تزيح الستار رسميًا عن السماعتين Sony WF-XB700 و Sony WH-CH710N

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Sony اليوم عن إثنين من المنتجات الصوتية الجدية واللذان يعملان بتقنية البلوتوث، وهما سماعات الأذن Sony WF-XB700، وسماعات الرأس Sony WH-C5710N.

تتميز سماعات Sony WF-XB700 بتصميم داخل الأذن، وهي تعتبر جزءًا من تشكيلة Sony Extra Base. لديها التصميم الجميل المألوف، على غرار تصميم Sony WF-1000WM3. تتميز سماعات Sony WF-XB700 بتصميم مقاوم للعرق بفضل شهادة IPX4، ولكن لا توجد زعانف أو حلقات لتأمين سماعات الأذن أثناء التدريبات.

على عكس سماعات Sony WF-1000XM3 الرائدة، فإن سماعات Sony WF-XB700 الجديدة لا تملك خاصية إلغاء الضوضاء. ليس لديها أيضًا دعم للإيماءات وبدلاً من ذلك تستخدم الأزرار الفعلية. تتمتع سماعات Sony WF-XB700 أيضًا بعمر بطارية أقل بشكل عام يبلغ حوالي 18 ساعة مقارنة بـ 24 ساعة في سماعات Sony WF-1000XM3 مع علبة الشحن. ومع ذلك، فإن سماعات الأذن نفسها توفر 9 ساعات من الإستخدام مقارنة مع 6 ساعات على Sony WF-1000XM3.

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سعر سماعات Sony WF-XB700 الجديدة هو 130 دولار أمريكي، وستكون متاحة باللون الأسود أو الأزرق.

أما بالنسبة لسماعات Sony WH-CH710N، فهي عبارة عن نسخة مطورة من سماعات WH-CH700N. تتميز النسخة الجديدة بإمتلاكها لتقنية أفضل على مستوى إلغاء الضوضاء بفضل الميكروفونات المزدوجة. وبغض النظر عن ذلك، فلا تزال السماعات الجديدة توفر نفس عمر البطارية البالغ 35 ساعة.

وعلاوة على ذلك، فقد قامت شركة Sony في سماعات Sony WH-CH710N الجديدة بتحديث التصميم قليلاً ليكون أكثر إنسجامًا مع سماعات Sony الحديثة الأخرى. على أي حال، تم تسعير السماعات الجديدة بنحو 200 دولار أمريكي، وتأتي باللون الأسود أو الأبيض أو الأزرق.