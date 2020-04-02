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كتب: ضياء السقا
توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الجمعة، على القاهرة والوجه البحري، طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.
وأضافت الأرصاد في بيان: "يكون الطقس على سواحل البلاد، معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، ويصاحب ذلك شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أقصى الغرب، كما توقع الخبراء أن يكون الطقس بمحافظات الصعيد، ما بين مائل للحرارة وحار خلال ساعات النهار لطيف ليلا، والرياح معتدلة يصاحبها شبورة مائية صباحا على البلاد".
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الجمعة على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة الكبرى 29 للعظمى و15 للصغرى
الوجه البحري 29 للعظمى و14 للصغرى
السواحل الشمالية الغربية 30 للعظمى و15 للصغرى
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 25 للعظمى و16 للصغرى
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 29 والصغرى 20
شمال الصعيد 30 للعظمى والصغرى 14
جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 21
الأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس
من جانبها، نصحت الدكتورة إيمان شاكر وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة للعامة للأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة متابعة النشرة الجوية باستمرار، وعدم تخفيف الملابس، لتجنب الإصابة بنزلات البرد، مشيرة إلى أن هناك فارقا بين درجات الحرارة بالنهار ودرجات الحرارة في الليل.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس.. وتعلن تفاصيل طقس الجمعة (بيان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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