شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تلغى جميع أحداثها الرئيسية وتحولها رقمية حتى نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت مايكروسوفت قائمة المؤتمرات السنوية الخاصة بها، بينما يكافح العالم في ظل أزمة تفشى فيروس كورونا ، فيما أكد عملاق التكنولوجيا أن الأحداث الداخلية والخارجية المجدولة طوال الفترة المتبقية من العام ستستمر فقط رقميًا، حيث قالت الشركة "في ضوء التحديات التي قدمها Covid-19، نعدل تقويم واستراتيجية الأحداث لدينا".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أضافت الشركة: "في الفترة المتبقية من عام 2020، نحن ننتهز الفرصة لتجربة منصات جديدة لتزويد شركائنا وعملائنا ومطورينا بأعلى جودة، لأنها أول تجربة رقمية بالكامل."

ويشمل ذلك الأحداث الكبرى مثل Microsoft Ignite التي كان من المقرر أن تجري في سبتمبر، وتعمل كنقطة انطلاق للمطورين وغيرهم من متخصصي تكنولوجيا المعلومات.

وأعلنت مايكروسوفت بالفعل عن إلغاء مؤتمر Build Developers، بالإضافة إلى مؤتمر Inspire المقرر عقده في يوليو والذي يجذب عادة حوالي 40،000 من الحضور.

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كما لم تقرر الشركة ما إذا كانت الأحداث المقرر إجراؤها في النصف الأول من عام 2021 ستصبح رقمية فقط أم لا، وهذه الخطوة تتشابه مع إلغاء شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى لمؤتمراتها بما في ذلك جوجل وفيس بوك.

ألغت جوجل بالفعل الخطط المتبقية لأحد أكبر مؤتمراتها لهذا العام، مؤتمر I / O السنوي في سان فرانسيسكو، وأعلنت أن مؤتمر I / O لن يتم بأي صفة هذا العام، قد قالت سابقًا إنها تبحث في تنسيق بديل للمؤتمر، على الأرجح حدث عبر الإنترنت فقط.

وأعلن فيس بوك الشهر الماضي أنه ألغى مؤتمره، مؤتمر مطوري F8، الذي كان من المقرر عقده في سان خوسيه بكاليفورنيا في أوائل مايو، وكان قد حضر الحدث العام الماضي حشودا من حوالي 5000 زائر.