آبل تسمح لبعض الموظفين بالعمل على منتجات غير معلن عنها من المنزل

فاطمة أيت طالب - دبي - آبل هي شركة معروفة بسريتها أثناء العمل على المنتجات الجديدة. لقد سمعنا تقارير عن الكيفية التي تسمح بها الشركة للموظفين عمومًا بأخذ العمل إلى منازلهم في محاولة للمساعدة في الحفاظ على سرية عملياتها قدر الإمكان. ومع ذلك، مع تفشي فيروس كورونا، إضطر العديد من الناس للعمل في المنزل.

هل هذا يعني أن شركة آبل توقفت عن العمل على كل المنتجات؟ من الواضح أنه لا، ووفقا لتقرير صادر من وكالة الأنباء Bloomberg، فيبدو أن شركة آبل تضع سرها على المحك من خلال السماح للموظفين المختارين بالعمل على مشاريع لم يتم الإعلان عنها حتى الآن من المنزل. ويضيف التقرير أن عملية أخذ العمل إلى المنزل يتطلب سلسلة طويلة من الطلبات والإجراءات.

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وهذا يتضمن توقيع نائب الرئيس على الطلب، إلى جانب قائمة بالموظفين الذين يمتلكون هذه المشاريع. يُقال أن هذه القائمة تخضع لمراجعة منتظمة من قبل كبار قادة آبل للتأكد من أنها لن تقع في أيدي شخص لا يٌفترض أن يعمل عليها.

على إفتراض أن الشركة ستستمر في جدولها الزمني، فمن المتوقع أن تُطلق الشركة مجموعة من المنتجات الجديدة هذا العام. وهذا يشمل iPhone 9 و iPhone 12 Series والطرازات الجديدة من MacBook Pro، وطراز جديد من iPad Pro سيأتي مع شاشة بتقنية MicroLED، فضلا عن طراز جديد من مكبر الصوت Apple HomePod، على سبيل المثال لا الحصر. والآن، يبقى أن نرى ما إذا كان سيتم تسريب معلومات حول هذه المنتجات نتيجة للعمل من المنزل أم لا.