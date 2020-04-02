شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تستعين بتطبيق لمراقبة التزام المواطنين بالعزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت بلدية موسكو استخدام تطبيق للهواتف الذكية ورموز قابلة للمسح الضوئى للتأكد من التزام السكان بتوجيهات العزل الصارمة خلال فترة الإغلاق التام، وكانت سلطات مدينة موسكو قد أمرت سكان العاصمة الروسية بملازمة منازلهم، وأغلقت الشركات التى تقدّم خدمات غير أساسية فى إطار تدابير الحد من تفشى فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات فى بلدية موسكو إدوارد ليسنكو إن التطبيق الذى سيصبح متاحاً على شبكة الإنترنت اعتباراً من اليوم الخميس سيضمن الانضباط الشخصى، موضحاً أن البيانات الشخصية للمستخدمين ستكون محمية.

وأوضح ليسنكو فى تصريح لمحطة "صدى موسكو" الإذاعية أن هذا التطبيق عبارة عن نسخة تجريبية مصمّمة لمراقبة المصابين بفيروس كورونا الذين طلب منهم ملازمة بيوتهم.

وأضاف أن هذا التطبيق لن يستخدم لمراقبة بقية سكان العاصمة الروسية التى تضم 12 مليون نسمة، إلى ذلك سيطلب من سكان موسكو التقدم بطلب عبر الإنترنت من سلطات المدينة للحصول على رمز للاستجابة السريعة، قابل للمسح الضوئى على هواتفهم، كلما أرادوا الخروج من منازلهم.

وستُكلّف قوات إنفاذ القانون التحقق من وجود الرمز بحوزة المارة، وحاليا يُسمح لسكان موسكو بمغادرة منازلهم فقط لإجراء النزهة اليومية لكلابهم أو إخراج القمامة أو التبضّع من أقرب محل أو صيدلية.

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وقال ليسنكو إن كشف النقاب عن نظام رمز الاستجابة السريعة سيتم بعد إقرار الحكومة لتشريعاته.

وكانت سلطات مدينة موسكو قد فرضت اعتباراً من يوم الاثنين إغلاقاً تاماً على كل سكان العاصمة، وأقر يوم الثلاثاء البرلمان الروسى رزمة مشاريع قوانين تتضمن فرض عقوبات مشددة على من يخالفون "القواعد الصحية" تصل إلى الحبس سبع سنوات حال أدى خرق الحجر إلى وفاة شخصين أو أكثر.

ويمكن أن يؤدى انتهاك قواعد العزل إلى غرامات تصل إلى 50 ألف روبل (640 دولارا).

وكان رئيس بلدية موسكو سيرجى سوبيانين قد أعلن الأسبوع الماضى أن القواعد الجديدة ستراقب بواسطة نظام ذكى، وقد ساد حينها اعتقاد بأن المراقبة ستتم بواسطة شبكة الكاميرات المنشورة على نطاق واسع فى العاصمة الروسية.

وسجّلت روسيا حتى الآن 2777 إصابة بفيروس كورونا المستجد و24 وفاة، غالبيتها فى موسكو.