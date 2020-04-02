شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من الألف إلى الياء.. دليلك الكامل لتحميل واستخدام تطبيق الاجتماعات Zoom والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد Zoom أحد تطبيقات مكالمات الفيديو الذي صبح شائعا في الأسبوعين الماضيين، وهو متاح عبر جميع الأنظمة الأساسية بما في ذلك Windows وiOS وAndroid، وفيما يلي نعرض كيفية تنزيل التطبيق والأشياء التي تحتاجها لمعرفة كل ما هو مطلوب للحصول على أبرز مميزات التطبيق.

يحتوي الموقع الإلكتروني لخدمة مكالمات الفيديو Zoom على مركز تنزيل مخصص حيث يمكنك أيضًا العثور على Zoom plugin للمتصفحات، وما إلى ذلك، فضلا عن مكون إضافي مخصص لـ iPhone / iPad في حالة رغبة المستخدم في مشاركة شاشته مع مستخدمي Zoom آخرين.

تنزيل التطبيق

أما بالنسبة للمبتدئين، فكل ما تحتاجه هو التطبيق الأساسي الذي يحمل اسم Zoom Cloud Meetings، ويمكن لمستخدمي Android وiOS تنزيل التطبيق عبر متاجر التطبيقات الخاصة بهم، بينما يحتاج مستخدمو Windows إلى تنزيل أداة تثبيت التطبيق من موقعه الرسمي على الويب.

كيفية إعداد Zoom على أنظمة التشغيل Windows وiOS وAndroid

بافتراض أنك قمت بالفعل بتنزيل برنامج Zoom وتثبيته على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، أول شيء عليك القيام به هو إنشاء حساب Zoom جديد.

حيث تسمح الخدمة للمستخدمين بإنشاء حساب جديد باستخدام Google وFacebook وSSO، لذلك فاستخدم أي من طرق تسجيل الدخول لإنشاء طريقة لك واتبع الخطوات:

1- قم بإدخال البيانات الشخصية ثم اضغط على زر تسجيل الدخول.

2- بمجرد تسجيل الدخول، تحتوي الصفحة الرئيسية على أربع خيارات - شاشة جديدة للاجتماع والانضمام والجدولة والمشاركة:

- اجتماع جديد: يستضيف اجتماعات جديدة، وهنا يمكنك دعوة المزيد من الأشخاص باستخدام معرّف Zoom أو عنوان البريد الإلكتروني أو اسم الاجتماع.

- انضمام: يسمح للمستخدمين بالدخول إلى اجتماع آخر يستضيفه شخص آخر باستخدام معرف الاجتماع وكلمة المرور.

- الجدول الزمني: يسمح بجدولة اجتماعات.

- شاشة المشاركة: كما يوحي الاسم، يمكّن ميزة مشاركة الشاشة وفعالة أثناء عرض بعض العروض التقديمية، إلخ.

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3- لاستضافة اجتماع جديد، اضغط على خيار اجتماع جديد هنا ستفتح نافذة جديدة تبحث عن الأذونات اللازمة مثل الكاميرا والميكروفون مع عدم وجود مشاركين آخرين فيه، وسيتعين عليك إضافته يدويًا في الخطوة التالية.

4- الآن، ابحث عن خيار الدعوة في الجزء السفلي من شاشة الفيديو أو الاجتماع واضغط عليه هنا يمكنك دعوة مشاركين آخرين باستخدام عنوان بريدهم الإلكتروني أو المعرف، كما تسمح الخدمة أيضًا للمستخدمين بنسخ عنوان URL للانضمام ومشاركته عبر البريد الإلكتروني أو الخدمات الأخرى.

5- بمجرد الانتهاء، انتظر الآخرين للانضمام إلى الاجتماع

6- بعد انتهاء الاجتماع، اضغط على زر إنهاء الاجتماع الموجود في الجانب الأيمن السفلي من نافذة الاجتماع.

مميزات إضافية:

الآن، هناك شيء مهم آخر يجب ملاحظته وهو أن نافذة الاجتماع تحتوي أيضًا على العديد من الخيارات الأخرى مثل شاشة المشاركة أثناء وجودها في الاجتماع أو خيار الدردشة، إلخ.

كيفية الانضمام إلى اجتماع على Zoom

للانضمام إلى اجتماع على Zoom، تحتاج إلى الحصول على بعض المعلومات الضرورية مثل معرف الاجتماع أو اسم الرابط الشخصي إلى جانب كلمة مرور الاجتماع في حالة اختيار المضيف له.

1. الآن، اضغط فوق الزر "انضمام" وأدخل التفاصيل

2. انقر فوق الزر "الانضمام" في إطار "الانضمام إلى اجتماع".