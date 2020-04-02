ميزة جديدة “طال انتظارها” من واتساب

تعمل شركة واتساب على ميزة جديدة تمكن المستخدم من استعمال نفس حساب رقم الهاتف على أجهزة متعددة.

وقال موقع “ماشابال” إن الميزة التي أدخلتها الشركة مرحلة التطوير تسمح لأي مستخدم بأن يفتح حسابه على أجهزة متنوعة، ويشتغل بحسابه على هاتفه النقال، وفي نفس الوقت يفتح نفس الحساب على جهاز لوحي دون أن يرتبطا معا.

وأوضح الموقع أن واتساب تعطي الكثير من الأولوية لهذه الميزة، ما قد يجلب العديد من التحسينات للتحديث، مشيرا إلى أن التغييرات غير مرئية علنا في هذه الفترة لكونها قيد التطوير.

وواتساب بشكله الحالي لا يسمح للمستخدم بأن يشغل حسابه على أجهزة متعددة، وإذا تم تسجيل الخروج من جهاز فإنه يتم تسجيل الخروج من باقي الأجهزة، وهو ما تعمل الشركة حاليا على تغييره.

وقال الموقع إن الميزة حاليا في مرحلة التطوير ولا توجد تفاصيل أكثر عن تاريخ إصدراها رسميا.