لعبة “كاندي كراش” تدخل خط المواجهة مع كورونا

دخلت لعبة “كاندي كراش” الشهيرة على خط المواجهة ضد فيروس كورونا المستجد، عبر إقصاء عدادات الوقت التي تخير اللاعب بين الانتظار أو الحصول على النسخة مدفوعة الثمن من اللعبة، وذلك لتشجيع لاعبيها حول العالم على شغل وقتهم والبقاء في منازلهم.

وأعلن أن التغيير الطارئ على اللعبة سيستمر حتى الخامس من أبريل الجاري، إلا أن هناك توقعات بأن يستمر الأمر لفترة أطول في ظل التفشي المستمر للفيروس.

وجاءت خطوة كاندي كراش ضمن جهود يبذلها مطورو اللعبة بشراكة مع منظمة الصحة العالمية، تحت شعار “العبوا متباعدين سويا”.

وتسعى الشركة المطورة للعبة لرفع الوعي لدى الأفراد حول ضرورة البقاء بالمنزل والحفاظ على مسافة تباعد آمنة بين الجميع خلال جائحة الوباء.

التعديل المؤقت الذي قامت به الشركة طال مجموعة من تطبيقاتها مثل “كاندي كراش ساغا”، “كاندي كراش جيلي ساغا”، “كاندي كراش فريندز ساغا”، “فارم هيروز ساغا”، “ببل ويتش 3 ساغا” و”بيت ريسكيو ساغا”.

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، فقد قاد تفشي فيروس كورونا المستجد إلى إعادة تقييم الناس لعلاقاتهم مع التكنولوجيا، لا سيما الهواتف الذكية التي طالما كانت إطالة استخدامها أمرا منتقدا، إلا أنها باتت وسيلة صحية لإتمام العمل والترفيه عن النفس في سبيل البقاء في المنزل، بحسب ما يرى البعض.