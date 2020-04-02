تكنولوجيا: آسوس تكشف عن تشكيلة جديدة من أجهزة الألعاب المحمولة لعام 2020 #ROGRiseBeyond

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Asus ROG اليوم عن مجموعة جديدة من أجهزة الحواسب المحمولة لعام 2020 خلال حدث Rise Beyond 2020، وتتضمن هذه المجموعة عدة طرازات من بينهم:

ROG Zephyrus S15

ROG Zephyrus S17

ROG Zephyrus M15

ROG Strix G15

ROG Strix G17

ROG Strix Scar G15

ROG Strix Scrar G17

ROG Zephyrus Duo 15

ROG Zephyrus S15

يتميز ROG Zephyrus S15 بكونه صغير الحجم وخفيف الوزن وسريع من ناحية الأداء.

يأتي الحاسب المحمول بشاشة من نوع IPS مع تقنية Pantone Validation ومعدل تحديث 300 هرتز/3 مللي ثانية، ويتم تبديل مفتاح GPU الخاص بين G-SYNC و Optimus.

وبالنسبة لمستوى التهوية، فيزيد النظام الديناميكي الهوائي النشط من تدفق الهواء، كما انه مزود بمُركب معدن سائل يخفض درجات الحرارة والضوضاء ويحسن زيادة سرعة التشغيل.

كما يعمل Zephyrus S15 بمعالج Intel Core i7-10875H ثماني النواة مع 16 خيط مسار، هذا وبالإضافة إلى معالج رسومات GeForce RTX 2080 SUPER من إنفيديا مع ROG Boost بتردد 1540 ميجاهرتز عند 115 واط.

ROG Zephyrus S17

يأتي ROG Zephyrus S17 بحجم كبير ولكن وزن نحيف، وهو مزود أيضًا بشاشة من نوع IPS مع تقنية Pantone Validation ومعدل تحديث 300 هرتز/3 مللي ثانية، كما يتم تبديل مفتاح GPU الخاص بين G-SYNC و Optimus.

يعمل الحاسب بواسطة معالج Intel Core i7-10875H ثماني النواة مع 16 خيط مسار مع معالج رسومات GeForce RTX 2080 SUPER.

وبالنسبة لمستوى التهوية، فهناك أيضًا نظام ديناميكي هوائي نشط يزيد من تدفق الهواء.

وعلاوةً على ذلك، تم تصميم لوحة المفاتيح بمخطط أمامي مع أسطوانة خاصة بمستوى الصوت.

ROG Zephyrus M15

يتميز ROG Zephyrus M15 بهيكل من المغنيسيوم المقوى بسمك 18.9 مم ووزن 1.9 كجم مما يجعل من السهل حمله إلى أي مكان، وهو متوفر باللون الأسود والرمادي.

يعمل الجهاز بمعالج Intel Core i7-10875H ثماني النواة مع 16 خيط مسار، هذا وبالإضافة إلى معالج رسومات GeForce RTX 2070 SUPER من إنفيديا مع ROG Boost بتردد 1435 ميجاهرتز عند 90 واط.

كما يدعم الحاسب المحمول أيضًا DSS Premium Sabre DAC مع شهادة Hi-Res Audio، ومحركات أقراص M.2 مع Dual NVMe SSDs في RAID 0 والتي تجمع بين السرعة والتخزين.

جدير بالذكر انه يمكنك الاختيار بين Pantone Validated بمعدل 240 هرتز/3 مللي ثانية، أو 4K Adobe RGB مع الشاشة.

ROG Strix G15 // G17

يعمل كل من ROG Strix G15 وG17 بمعالج Intel Core i7-10875H ثماني النواة مع 16 خيط مسار، وأيضًا معالج رسومات GeForce RTX 2070 SUPER من إنفيديا مع تقنية ROG Boost.

تم تزويدهما بشاشة بتقنية IPS مع معدل تحديث يصل إلى 240 هرتز/3 مللي ثانية، بالإضافة إلى 3 منافذ M.2 مع Dual NVMe SSDs في RAID 0.

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سيدعم ROG Strix G15 وG17 اتصال Wi-Fi 6، ولوحة مفاتيح Aura Sync والتي ستتمكن من تخصيص مظهرها مع شريط الإضاءة الملتف.

سيتوفر الجهازان باللون الأسود والفضي والأزرق.

ROG Strix Scar G15

يعمل Strix Scar G15 بمعالج Intel Core i9-10980HK ثماني النواة مع 16 خيط مسار مع معالج رسومات GeForce RTX 2070 SUPER من إنفيديا مع تقنية ROG Boost بتردد 1540 هرتز عند 115 واط.

تم تزويد الجهاز بشاشة Esports بمعدل تحديث 300 هرتز/3 مللي ثانية، بالإضافة إلى 3 منافذ M.2 مع Dual NVMe SSDs في RAID 0.

وعلاوةً على ذلك، تم إضافة إضاءة RGB مع كل مفتاح في لوحة المفاتيح بالإضافة إلى شريط إضاءة ملتف، وأيضًا Keystone 2 للتخصيص الفوري.

ROG Strix Scrar G17

يحتوي Strix Scrar G17 على وحدة حرارية أكبر مع 4 خافضات حرارة و 6 أنابيب حرارية، كما انه يعمل بمعالج Intel Core i9-10980HK بثمانية نواة و16 خيط مسار.

يتم تشغيله أيضًا بمعالج رسومات GeForce RTX 2080 SUPER مع تقنية ROG Boost بتردد 1560 هرتز عند 150 واط.

أما عن الشاشة، فهي من نوع Esports بحجم 17.3 بوصة بمعدل تحديث 300 هرتز/3 مللي ثانية.

يأتي الحاسب أكثر سُمكًا بحوالي 1.5 ملم عن Strix SCAR 17 القياسي.

ROG Zephyrus Duo 15

وأخيرًا، ROG Zephyrus Duo 15، والذي يعتبر أول حاسب ألعاب مزود بشاشة مزدوجة من ROG.

تأتي الشاشة الأولى بحجم 15 بوصة ونسبة أبعاد 16:9، في حين تأتي الشاشة الثانوية بحجم 14 بوصة وهي شاشة ROG ScreenPad تعمل باللمس، كما أنها تدعم تقنيات مثل ميزات بث XSplit و Task

Groups و Quick Keys وميزات ألعاب حصرية.

يدعم الجهاز أحدث معالج رسومات من إنفيديا GeForce RTX 2080 Super مع تقنية ROG Boost، ويتم تبديل مفتاح GPU الخاص بين G-SYNC و Optimus.

يمكنك الاختيار بين Pantone Validated بمعدل 300 هرتز/3 مللي ثانية، أو 4K Adobe RGB مع الشاشة.

يتم تشغيل الحاسب بمعالج Intel Core i9-10980 HK ثماني النواة مع 16 خيط مسار، كما انه مزود ببطارية 90 واط قادرة على تشغيل الشاشتين لوقت طويل.

يدعم الحاسب تقنية ESS Sabre DAC للصوت عالي الدقة، بالإضافة إلى نظام AAS Plus الذي يزيد من تدفق الهواء بنسبة 30٪ على الأقل، مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة وتقليل الضوضاء.

كما تعمل تقنية Conductanaunt Liquid Metal Compound الخاصة بـ Thermal Grizzly على تخفيض درجات الحرارة بما يصل إلى 8 درجات، مما يقلل الحرارة والضوضاء.

ويأتي الحاسب المحمول بما يصل إلى 2 تيرابايت مع محركات أقراص NVMe المزدوجة في RAID 0.

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