OnePlus تؤكد أن تشكيلة OnePlus 8 Series ستُكلف أقل من 1000 دولار أمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة OnePlus بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro في اليوم 14 من شهر أبريل الجاري. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا على العديد من المعلومات حول هذين الهاتفين، والآن نحن هنا مع معلومة جديدة وردتنا مباشرة من المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة OnePlus، السيد Pete Lau مفادها أن الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro سيُكلفان أقل من 1000 دولار أمريكي.

وقال أنه حتى أغلى نسخة من هواتف OnePlus 8 والتي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G ستكلف أقل من Galaxy S20 5G الذي يبدأ سعره من 1000 دولار أمريكي. وإنطلاقا من ذلك، نستنتج أن الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro سيأتيان بأسعار تتألف من ثلاثة أرقام.

وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية للهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro، فقد تردد في الأسبوع الماضي أن كلا الهاتفين سيستخدمان المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، وسيدعمان شبكات الجيل الخامس 5G المستقلة وغير المستقلة. وعلاوة على ذلك، فكلاهما سيأتيان مسبقًا مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل، ومع 8GB أو 12GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن 128GB أو 256GB من الذاكرة الداخلية. ومع ذلك، فإن الهاتف OnePlus 8 Pro سيضم الذاكرة العشوائية LPDDR 5، بينما سيواصل OnePlus 8 إستخدام الذاكرة العشوائية LPDDR4X.

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التشابه الآخر بين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro هو أن كلاهما سيحتويان على كاميرات أمامية بدقة 16 ميغابكسل، وسيدعمان الشحن السريع بقوة 30W على الرغم من حقيقة أن الهاتف OnePlus 8 Pro سيدعم كذلك الشحن اللاسلكي بقوة 30W والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 3W.

التسريب الجديد كشف لنا كذلك أن الهاتف OnePlus 8 سيضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الثانية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة، بينما سيضم الهاتف OnePlus 8 Pro أربع كاميرات بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 48 ميغابكسل أيضًا للكاميرا الثانية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثالثة وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الرابعة والأخيرة.

وبصرف النظر عن الكاميرات، فقد تردد كذلك الآن أن الهاتف OnePlus 8 سيضم بطارية بسعة 4300mAh بينما سيضم الهاتف OnePlus 8 Pro بطارية أكبر بسعة 4510mAh، وسيحمل شهادة IP68 مما يعني أنه سيكون مُقاومًا للماء والغبار.