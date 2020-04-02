شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أداة جديدة تتيح طباعة أقنعة واقية 3D فى ساعات قليلة لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تهدف مبادرة غير ربحية إلى وضع حد لنقص الأقنعة الواقية التى يرتديها كل من العاملين في مجال الرعاية الصحية والجمهور خلال انتشار فيروس كورونا من خلال تزويدهم بالأدوات اللازمة لصنع المعدات في المنزل، حيث أصدر Mask Maker أول تصميم معتمد طبياً لأقنعة واقية مطبوعة ثلاثية الأبعاد في برنامج مفتوح المصدر متاح على الإنترنت.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن إنشاء الأقنعة باستخدام المواد المتاحة بشكل شائع والطابعات ثلاثية الأبعاد بتكلفة تتراوح من حوالي 2 دولار إلى 3 دولارات لكل وحدة للمواد، ويمكن تصنيعها في غضون بضع ساعات فقط من خلال هذه الأداة الجديدة.



ماسك

ويكون المنتج النهائي قابل لإعادة الاستخدام، فتعانى دول العالم من مشكلة نقص المعدات الطبية، وبشكل خاص الولايات المتحدة الآن، حيث يستخدم أخصائيو الرعاية الصحية عشرات الآلاف من الأقنعة في اليوم، مع محاولة إعادة استخدام معداتهم.

ويساعد Mask Maker كلاً من مسؤولي الرعاية الصحية والجمهور على البقاء محميين أثناء تفشي المرض.

قال جوناثان روبرتس، المؤسس المشارك: "إن وباء COVID-19 هو أزمة عملية"، مضيفا: "أنه شعور جيد أن تكون قادرًا على اتخاذ إجراء والبدء في توصيل أجهزة التنفس الواقية إلى الأطباء والمستجيبين الأوائل وعمال الخدمات الأساسيين".

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وأضاف: "يمكن للهواة الذين يمتلكون طابعة ثلاثية الأبعاد بقيمة 300 دولار الحصول على جهاز تنفس صناعي في غضون ساعات".

ويسمح التصميم بدمج طباعة القناع ثلاثي الأبعاد القائم على CAD مع المكونات المتاحة بسهولة، والمنتج النهائي قابل لإعادة الاستخدام، فيمكن لمن يرتدونه تبديل المرشحات والقوالب لتناسب الشكل الفريد لوجههم.

وتلاحظ الشركة أنه نظرًا لأنه قابل لإعادة الاستخدام، فإن القناع الواحد يعادل 300 قناع يتم التخلص منهم على مدى شهرين.

يعمل الفريق أيضًا على مدار الساعة بـ 20 طابعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج 1000 قناع في الأسبوع ويخطط لإنشاء مواقع عمليات صغيرة في جميع أنحاء البلاد.