آبل ستقوم بإيقاف تطبيق Dark Sky بعد الإستحواذ عليه

فاطمة أيت طالب - دبي - تطبيق آبل للطقس على نظام iOS يقوم بعمل لائق جدًا فيما يفترض أن يفعله، وهو توفير معلومات الطقس وكذلك التوقعات للأسبوع. هو ليس تطبيقًا مثاليًا، ولكن إذا كنت ترغب في التحقق من درجة الحرارة الحالية والطقس لبقية اليوم والأسبوع، فإنه ينجز المهمة.

ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الحصول على معلومات إضافية وميزات أقوى لتتبع أحوال الطقس، فإن Dark Sky هو بديل شائع. الخبر السار هو أنه في محاولة لتحسين تطبيق الطقس الخاص بها، قامت شركة آبل بالإستحواذ على تطبيق Dark Sky. الأخبار السيئة هي أنه بعد الإستحواذ، ستقوم شركة آبل بإزالة التطبيق لمستخدمي الأندرويد.

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وفقا لمنشور على مدونة Dark Sky الرسمية، كتب المطورون : ” لن يكون التطبيق متاحًا للتحميل بعد الآن. ستستمر الخدمة للمستخدمين الحاليين والمشتركين إلى غاية 1 يوليو 2020، وعندما سيتم إغلاق التطبيق، سيستعيد المشتركون الذين لا يزالون نشطين آنذاك أموالهم “.

لاحظ أن شركة آبل ستقوم فقط بإزالة التطبيق لمستخدمي الأندرويد و WearOS، وبالنسبة لمستخدمي iOS، فلن يتم إجراء أي تغييرات في الوقت الراهن. ومع ذلك، شركة آبل معروفة بقتل الخدمات والتطبيقات التي إستحوذت عليها أثناء دمجها في المنصات الخاصة بها. في الوقت الراهن، لن يرى مستخدمو iOS أي تغييرات، ولكن ربما في نهاية المطاف سنرى تطبيق Dark Sky مدمجًا في نظام iOS.