تكنولوجيا: أبل تخطط لشراء أصول بقيمة 200 مليون دولار من Japan Display.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير حديثة، أن شركة أبل تسعى لشراء أصول بقيمة 200 مليون دولار مثل معدات شاشات LCD من شركة Japan Display Panel المضطربة حاليا، وحسب التقرير فتجري شركة Japan Display (JDI) مفاوضات مع "أبل وشارب لبيع مصنع شاشات LCD التابع لها في Hakakan" بسبب "ضعف مبيعات شاشات أيفون".
وبحسب ما ورد فقد تأخرت عملية البيع إلى كل من شركتي أبل وشارب في أعقاب انتشار جائحة فيروس كورونا الجديد، وذكر التقرير أن "JDI قررت بيع معدات إنتاج شاشات الكريستال السائل لشركة أبل أولاً والعقارات لشركة Sharp لاحقًا"، وعقب تفريغ مصنع Hakusan، ستركز JDI على إنتاج شاشات LCD للهواتف الذكية في مصنع Mobara في محافظة Chiba.
الجدير بالذكر أن شركة JDI بدأت عملها في 1 أبريل 2012، واعتبارًا من مارس 2014، كانت JDI واحدة من الموردين الرئيسيين للشاشات لأجهزة أيفون من أبل، كما كانت أيضًا مورد عرض رئيسي لشركة Nintendo Switch مع Sharp Corporation حتى عام 2017.
وأصبح الكيان الذي تم إنشاؤه حديثًا INCJ، Ltd، المساهم الرئيسي في Japan Display بنسبة 25،29 % من إجمالي الأسهم منذ 21 سبتمبر 2018 كشركة نتيجة للانقسام المؤسسي القديم لشركة شبكة الابتكار اليابانية (INCJ).
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