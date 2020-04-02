شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استخدام الإنترنت فى بريطانيا يتضاعف فى ثلاثة أسابيع بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد استخدام الإنترنت البريطاني أثناء النهار ارتفاعًا حادًا، حيث أصبح الكبار والأطفال على حد سواء في المنزل خلال الساعات من 9 صباحًا حتى 5 مساءً، فتضاعفت حركة المرور "الترافيك" على الإنترنت في المملكة المتحدة تقريبًا في غضون ثلاثة أسابيع بعد أزمة تفشى فيروس كورونا، حيث كشفت البيانات من Openreach، التي تمتلك وتدير معظم خطوط النطاق العريض للهواتف في المملكة المتحدة، أن استهلاك البيانات أثناء النهار تضاعف.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ففي 9 مارس الماضى، كان إجمالي البيانات المستخدمة بين 9 صباحًا و5 مساءً 27 بيتابايت، ويوم الاثنين 30 مارس، وصل هذا الرقم إلى 51 بيتابايت، وهو ضعف الرقم السابق تقريبًا.

وقال متحدث باسم Openreach: "رأينا يوم الاثنين 51 بيتابايت من البيانات عبر الشبكة بين 9 صباحًا و 5 مساءً ، مقارنة بـ 46 بي بي الاثنين الماضي.

وأضاف: "تستمر أوقات الذروة خلال النهار ما بين 2 مساءً و 5 مساءً، بينما تكون الذروة المسائية بين 8 مساءً و 11 مساءً".

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وكشفت البيانات من شبكة Openreach عن زيادة كل أسبوع منذ 9 مارس، قبل تنفيذ تدابير العزلة الاجتماعية، فارتفع الرقم في 16 مارس، وبعد أسبوع آخر قفز هذا بشكل ملحوظ، وفي أول يوم عمل من هذا الأسبوع، ارتفع الرقم مرة أخرى.

وترجع الزيادة المستمرة في استهلاك الإنترنت إلى الاستخدام المتزايد لمكالمات الفيديو في العمل، وبالنسبة للأطفال فى برامج البث التلفزيوني والألعاب.

ويعد زيادة استخدام موارد التعلم الإلكتروني ومكالمات الفيديو مع المعلمين كبديل للتعليم القائم على الفصول الدراسية قد يكون أيضًا مساهمًا.

قال Openreach أن ذروة الطلب خلال ساعات العمل ما بين 2 مساءً و5 مساءً حيث يلجأ الناس إلى الترفيه عبر الإنترنت لابتعادهم عن ساعات بعد الظهر الطويلة، ومع ذلك، لا يزال الطلب اليومي الأكبر في المساء ما بين الساعة 6 و 9 مساءً حيث يلجأ المزيد من الأشخاص إلى هواياتهم المكثفة للبيانات مثل البث أو الألعاب.