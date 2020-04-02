شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا واليابان يضيفان رائدى فضاء آخرين إلى أول رحلة لمركبة SpaceX والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المسئولون بوكالة ناسا، أن رائد فضاء ناسا شانا والكر ورائد الفضاء الياباني سويشي نوجوتشي سيتوجهان إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) على متن المركبة الفضائية كرو دراجون من SpaceX بأول رحلة فعلية للمركبة، حيث سينضم الثنائي إلى رواد فضاء ناسا مايكل هوبكنز وفيكتور جلوفر جونيور، وبذلك يصل إجمالي حجم الطاقم إلى أربعة.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، فلم يحدد بعد متى ستبدأ المهمة الرباعية، ولكنها ستتبع أول رحلة تجريبية لطاقم SpaceX على الإطلاق، والتى تسمى Demo-2، حيث ستحمل رواد فضاء ناسا بوب بيهنكن ودوج هيرلى من وإلى محطة الفضاء الدولية، حيث من المقرر إطلاق Demo-2 في منتصف إلى أواخر مايو.

وزارت كبسولة Crew Dragon بالفعل المختبر المداري مرة واحدة في مارس 2019 في مهمة غير مأهولة تسمى Demo-1.

وتمتلك SpaceX عقدًا من وكالة ناسا بقيمة 2.6 مليار دولار للقيام بست بعثات لمحطة الفضاء الدولية ISS مع كرودراجون وصاروخ Falcon 9 للشركة، كما أنه لدى شركة بوينج صفقة مماثلة بقيمة 4.2 مليار دولار، وذلك باستخدام كبسولة تسمى CST-100 Starliner.

Advertisements

لكن Starliner ليست مستعدة بعد لنقل رواد الفضاء إلى المدار، حيث عانت الكبسولة من العديد من مشكلات البرامج خلال نسختها من Demo-1 ، المسماة اختبار الطيران المداري (OFT) ، في ديسمبر الماضي.

وانتهى الأمر بـ Starliner في مدار منخفض جدًا، ووصل إلى الأرض دون موعده المحدد أو المرور بمختبر المدار.

ولم تعلن وكالة ناسا بعد ما إذا كانت ستطلب من بوينج أن تطير بنسخة أخرى من OFT أو تسمح للشركة بالمضي قدما مباشرة في رحلة تجريبية للطاقم.