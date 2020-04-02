شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يستحوذ على Plessey البريطانية لصناعة شاشات micro-LED والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحوذ فيس بوك على شركة Plessey البريطانية، وهي شركة مصنعة لشاشات Micro-LED لأجهزة الواقع المعزز (AR)، مقابل مبلغ لم يكشف عنه حتى الآن، حيث تعد Plessey مطور تقنيات مدمجة في الشاشات وتصميم وتصنيع مواد LED ومنتجاتها من منشآتها في بليموث في إنجلترا.
وبحسب موقع TOI الهندى، فقال فيس بوك: "بموجب الاتفاقية الجديدة المتعددة السنوات، ستكرس Plessey العمليات وقدرات التصنيع، بالإضافة إلى منح ترخيص حصري لبعض براءات الاختراع الخاص بها، لمساعدة النموذج الأولي لـ فيس بوك وتطوير رقائق micro LED للاستخدام المحتمل في منتجات AR / VR المستقبلية".
وقد كانت هناك تقارير تفيد بأن شركة آبل قد أعربت عن اهتمامها في الاستحواذ على Plessey لدفع أحلامها في الواقع المعزز، حيث يُقال إن شركة آبل تخطط لإطلاق نظارة AR / VR مدمجة بحلول عام 2021 أو 2022، يليها زوج من نظارات الواقع المعزز في عام 2022 أو 2023.
وقال فيس بوك أن فريق AR / VR يركز على بناء منصة الحوسبة التالية التي تتمحور حول الأشخاص، وقالت الشركة: "مع منتج نظارات الواقع المعزز المستقبلي، نتصور عامل شكل نظارات يسمح للأجهزة بالاندماج حتى نتمكن من أن نكون أكثر حضوراً مع أصدقائنا وعائلاتنا ومحيطنا".
ولعل ذلك سيستغرق سنوات، حيث قال فيس بوك: "نحن مستمرون في الاستثمار في بحث مكثف حول هذا المكدس التكنولوجي العميق والمكونات مثل الشاشات الصغيرة".
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