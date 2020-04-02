شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: غضب على تويتر من توقف فيس بوك وواتس آب وإنستجرام عن العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض كل من واتس آب وإنستجرام وفيس بوك لعطل، حيث أبلغ مئات المستخدمين عن انقطاع الخدمة فى حوالى الساعة 10 مساءً عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتطبيقات المراسلة، وأبلغ المستخدمون فى عدة دول وعلى رأسها مصر والمملكة المتحدة عن انقطاعات فى جميع أنحاء البلاد.

وأظهر موقع Down Detector أن مشكلة انقطاع الخدمة واسعة الانتشار، ويبدو أن المناطق الأكثر تضررا هى أجزاء من شمال أوروبا، بالإضافة إلى مناطق على طول السواحل الشرقية والغربية لأمريكا.

ويستخدم أكثر من 500 مليون شخص واتس آب يوميا، وقد انتقل العديد من المستخدمين إلى وسائل التواصل الاجتماعى الأخرى للتعبير عن انزعاجهم.

وغرد أحد المستخدمين قائلا: "هل أنا فقط أم أن واتس آب معطل مؤقتًا، لأن الصور وملفات GIF والملاحظات الصوتية تفشل فى الوصول، هل هناك أى شخص آخر يعانى من هذه المشكلة؟". وقام شخص آخر بالتغريد: "لقد تعطلت مشاركة WhatsApp Media من 45 دقيقة، وأصبحت غير قادر على إرسال أى صور أو مقاطع فيديو، هل تواجهها أيضًا؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، من أى بلد أنت؟ #whatsappdown".