شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سقوط سيرفرات WhatsApp وInstagram بسبب ضغط المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الأجنبية عن سقوط سيرفرات تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير WhatsApp، وتطبيق الصور إنستجرام، بسبب ضغط المستخدمين في تلك الفترة على استخدام التطبيقات.

وبحسب صحيفة ميرور الإنجليزية، فإن الخدمة انقطعت عند الآلاف المستخدمين لتلك التطبيقات منذ وقت قصير، بسبب سقوط بعض سيرفرات الخدمة نتيجة الحمل الزائد على استخدامها بسبب تواجد جميع المستخدمين داخل منازلهم تنفيذًا لإجراءات العزل الصحي.

ووفقًا للتقرير، فإن عددا كبيرا من المستخدمين يعاني من أزمة فى الصور والفيديوهات فقط، ولم تعلن شركات التطبيقات عن توقيت رسمي لعودة الخدمة لكل المستخدمين الذين تضرروا من تلك المشكلة.

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