تكنولوجيا: متصفح Edge من مايكروسوفت هو ثاني متصفح في العالم الآن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت Netmarketshare البيانات التي تكشف عن الحصة السوقية للمتصفحات وأنظمة التشغيل في العالم، والتي كشفت عن أن متصفح Edge من مايكروسوفت يعد المتصفح الثاني عالمياً حتى مارس 2020.

إستطاعت شركة مايكروسوفت أن تسيطر على حصة سوقية أكبر بمتصفح Edge، حيث أكد تقرير جديد على أن متصفح عملاق البرمجيات هو الثاني عالمياً الآن، ويأتي المتصفح بعد إصدار الشركة السابق Internet Explorer، لذا يضم بعض أوجه القصور التي جاءت في الإصدار السابق.

وقد كشفت بيانات Netmarketshare أيضاً عن تحول الكثير من المستخدمين إلى نظام تشغيل Windows 10، حيث تصل نسبة مستخدمي نظام Windows 10 إلى نسبة 57.34%، بينما تصل نسبة مستخدمي نظام تشغيل Windows 7 إلى نسبة 26.23%.

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أيضاً يحتل نظام تشغيل Windows 8.1 المركز الثالث بين أنظمة التشغيل بنسبة 3.69%، بينما يأتي نظام تشغيل macOS X 10.14 في المركز الرابع بنسبة مستخدمين 2.62%.

وفي المتصفحات يحتل متصفح كروم المركز الأول بأكبر نسبة مستخدمين تصل إلى 68.50%، حيث ارتفعت حصة المتصفح هذا العام، بينما يحتل متصفح Microsoft Edge المركز الثاني بنسبة 7.59%، يليه Firefox بنسبة 7.19%، وتشير التوقعات إلى أن إرتفاع نسبة مستخدمي Edge يعود للإصدارات الخاصة بمنصتي iOS والأندوريد التي جذبت المستخدمين بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

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