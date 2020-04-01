تكنولوجيا: مايكروسوفت تؤكد على عقد كافة الأحداث القادمة للشركة على شبكة الإنترنت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم عن خططها لعقد كافة الفعاليات القادمة للشركة حتى 2021 على شبكة الإنترنت فقط.

أثر إنتشار فيروس COVID-19 في جميع أنحاء العالم على قرارات الكثير من الشركات في عالم التكنولوجيا، حيث دفع تفشي الفيروس الشركات إلى إلغاء الكثير من المؤتمرات، كما تم إلغاء العديد من المعارض هذا العام، كما إقتصر الإعلان عن المنتجات والتقنيات الجديدة على شبكة الإنترنت.

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وتعد شركة مايكروسوفت أحدث الشركات التي تتجه أيضاً لإلغاء الأحداث لتكتفي ببث الأحداث القادمة للشركة على شبكة الإنترنت، على أن تتبع الشركة هذه الإستراتيجية على مدار عام 2020 وحتى عام 2021 أيضاً.

ومن المقرر وفقاً لقرار مايكروسوفت أن يتم بث كلاً من فعاليات Ignite The Tour، وMVP Summit 2021، وأيضاً Build 2021 على شبكة الإنترنت فقط، من جانب أخر قامت مايكروسوفت هذا العام بإلغاء حدث MVP Summit 2020، و Inspire 2020 المقرر سابقاً أن ينطلق من لاس فيجاس خلال شهر يوليو.

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