تكنولوجيا: هاتف Oppo Ace Infinity يأتي قريباً بتقنية جديدة للشحن عن بعد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Oppo على خططها للكشف عن هاتف Oppo Ace Infinity خلال الفترة القادمة، والذي يأتي بتقنية شحن هوائي جديدة تتيح شحن الهاتف بقدرة 5-10W عبر مسافة تصل إلى 10 أمتار.
نشرت شركة Oppo فيديو تشويقي جديد تستعرض من خلاله تصميم نموذج هاتف Oppo Ace Infinity المرتقب، والذي ينطلق من الشركة بتقنية شحن جديدة تعرف بتقنية FreeVOOC air.
كما كشفت Oppo عن كيفية عمل تقنية الشحن الجديدة مع هاتف Oppo Ace Infinity، وقدرة التقنية على دعم شحن الهاتف من مسافة كبيرة كما يمكن أن يتصل الهاتف بتقنية الشحن عبر مستقبل في حافة الهاتف، والذي يعمل على إمتصاص الشحن وتحويله للبطارية، لذا تبقى بطارية الهاتف مشحونة على مدار الساعة.
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