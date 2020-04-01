شركة OnePlus تعد بالتوافق المثالي بين العتاد والبرمجيات في تشكيلة OnePlus 8 Series القادمة

فاطمة أيت طالب - دبي - تلتزم شركة OnePlus بتقديم تجربة مستخدم ” سريعة وسلسة “. لتحقيق ذلك، فإنها تحتاج إلى المزج الصحيح بين العتاد والبرمجيات، كما يقول الرئيس التنفيذي للشركة، السيد Pete Lau في منشور على المنتدى الرسمي للشركة حيث تحدث عن التحسينات التي قام بها فريق البحث والتطوير في الشركة لتشكيلة هواتف OnePlus 8 Series القادمة.

لمنح هواتف OnePlus 8 Series الجديدة القوة والسرعة التي تحتاجها لجعل البرمجيات داخله تعمل على نحو جيد وسلس، أوضحت شركة OnePlus أنها قررت تزويد هواتفها الرائدة الجديدة بالمعالج Snapdragon 865 الرائد الأحدث من شركة كوالكوم، وبرقاقة الذاكرة السريعة UFS 3.0، وبالذاكرة العشوائية السريعة LPDDR5. وبالعودة إلى الذاكرة التخزينية UFS 3.0، فهي قادرة على بلوغ سرعة تصل إلى 1700 ميغابايت في الثانية على مستوى القراءة والكتابة. أما بخصوص الذاكرة العشوائية LPDDR5، فهي تعد بتقديم سرعة تصل إلى 6400 ميغابايت في الثانية على عكس الذاكرة العشوائية الحالية LPDDR4X التي تصل سرعتها إلى 4266 ميغابايت في الثانية.

عمومًا، من المفترض أن نعرف المزيد عن سلسلة هواتف OnePlus 8 Series الجديدة في اليوم 14 من شهر أبريل الجاري عندما يتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية للهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro، فقد تردد في الأسبوع الماضي أن كلا الهاتفين سيستخدمان المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، وسيدعمان شبكات الجيل الخامس 5G المستقلة وغير المستقلة. وعلاوة على ذلك، فكلاهما سيأتيان مسبقًا مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل، ومع 8GB أو 12GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن 128GB أو 256GB من الذاكرة الداخلية. ومع ذلك، فإن الهاتف OnePlus 8 Pro سيضم الذاكرة العشوائية LPDDR 5، بينما سيواصل OnePlus 8 إستخدام الذاكرة العشوائية LPDDR4X.

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التشابه الآخر بين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro هو أن كلاهما سيحتويان على كاميرات أمامية بدقة 16 ميغابكسل، وسيدعمان الشحن السريع بقوة 30W على الرغم من حقيقة أن الهاتف OnePlus 8 Pro سيدعم كذلك الشحن اللاسلكي بقوة 30W والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 3W.

التسريب الجديد كشف لنا كذلك أن الهاتف OnePlus 8 سيضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الثانية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة، بينما سيضم الهاتف OnePlus 8 Pro أربع كاميرات بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 48 ميغابكسل أيضًا للكاميرا الثانية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثالثة وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الرابعة والأخيرة.

وبصرف النظر عن الكاميرات، فقد تردد كذلك الآن أن الهاتف OnePlus 8 سيضم بطارية بسعة 4300mAh بينما سيضم الهاتف OnePlus 8 Pro بطارية أكبر بسعة 4510mAh، وسيحمل شهادة IP68 مما يعني أنه سيكون مُقاومًا للماء والغبار.