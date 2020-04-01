شديد البرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس (بيان)

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الخميس، طقسا لطيفا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد في بيان: "الطقس ليلاً شديد البرودة على معظم الأنحاء، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، لطيف على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة على جميع الأنحاء،و تتكون شبورة مائية صباحا على معظم الأنحاء ماعدا جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الخميس على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة «14– 26»

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الإسكندرية «14– 22»

قنا «14- 30»

الأقصر «16- 32»

أسوان «17– 33»