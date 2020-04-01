- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
حصل موقع WinFuture الألماني على ما قال إنها الصور الصحفية الرسمية لهاتف (ون بلس 8 برو) OnePlus 8 Pro التي تكشف أنه سيتوفر بلون أزرق مميز، سيكون حصريًا له من دون هاتف (ون بلس 8).
ويأتي هذا التسريب قبل أسبوعين من الإعلان المقرر عن الهاتفين، إذ قالت الشركة أول أمس: إنها ستعلن عن هواتف سلسلة (ون بلس 8) في 14 نيسان/ أبريل الجاري. مع الإشارة إلى أن كلا الهاتفين سيتوفر باللون الأخضر، بالإضافة إلى اللون الأسود.
OnePlus 8 Proالسابق 1 من 10 التالي
تسريب صور صحيفة جديدة لهاتف OnePlus 8 Pro المرتقب
تسريب صور صحيفة جديدة لهاتف OnePlus 8 Pro المرتقب
تسريب صور صحيفة جديدة لهاتف OnePlus 8 Pro المرتقب
تسريب صور صحيفة جديدة لهاتف OnePlus 8 Pro المرتقب
تسريب صور صحيفة جديدة لهاتف OnePlus 8 Pro المرتقب
تسريب صور صحيفة جديدة لهاتف OnePlus 8 Pro المرتقب
تسريب صور صحيفة جديدة لهاتف OnePlus 8 Pro المرتقب
تسريب صور صحيفة جديدة لهاتف OnePlus 8 Pro المرتقب
تسريب صور صحيفة جديدة لهاتف OnePlus 8 Pro المرتقب
تسريب صور صحيفة جديدة لهاتف OnePlus 8 Pro المرتقب
وأظهرت الصور التي نشرها الموقع أن شاشة (ون بلس 8 برو) ستكون منحنية بدرجة بسيطة في الجانبين، في حين أن شاشة (ون بلس 8) ستكون مستوية. وسيقدم الهاتف شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصات مع معدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتز، كما أنه سيدعم مستوى سطوع قدره 1,300 شمعة.
وأكد الموقع أن الهاتف سيقدم كاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل مع حساس Sony IMX689، وحساس Sony IMX586 في كاميرا التصوير الفائق العرض. وسيكون هناك أيضًا كاميرا لتسجيل العمق بدقة 8 ميجابكسل مع معدل تقريب بصري بواقع 3x، وكاميرا رابعة بدقة 5 ميجابكسل لتسجيل بيانات لونية إضافية للصور.
يُشار إلى أن شركة (ون بلس) كانت قد أكدت أن الهاتف سيدعم معدل تحديث بواقع 120 هرتز، وسيحتوي معالج سنابدراجون 865 مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.0. وتعد هذان النوعان الأحدث في السوق.
وعلى نحو منفصل، أكد الرئيس التنفيذي للشركة (بيتي لاو) حديثًا أن الهاتف سيُباع بسعر لا يتعدى 1,000 دولار أمريكي.
كانت هذه تفاصيل خبر تسريب صور صحيفة جديدة لهاتف OnePlus 8 Pro المرتقب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البوابة العربية للأخبار التقنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.