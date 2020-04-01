روسيا تكشف عن تطبيق يتعقب مصابي كورونا

قال الكرملين اليوم الأربعاء: إن الرئيس فلاديمير بوتين يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية نفسه من الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19، في حين أطلقت سلطات موسكو تطبيقًا للهواتف الذكية مصممًا لتعقب الأشخاص الذين أُمروا بالبقاء في منازلهم بسبب الفيروس.

وقال الكرملين: إن بوتين سيعقد اجتماعًا حكوميًا في وقت لاحق اليوم الأربعاء عبر تقنية الاتصال المرئي بعد يوم من إعلان طبيب قابله الأسبوع الماضي أن نتيجة فحصه أظهرت أنه مصاب بالفيروس الشديد العدوى.

وأخذ الطبيب (دينيس بروتسينكو) الرئيس الروسي الأسبوع الماضي في جولة في المستشفى الرئيسي للفيروس التاجي في موسكو وصافح بوتين. والآن يخضع بروتسينكو للعزل الذاتي في مكتبه. ويقول الكرملين – الذي أكد أن كل شيء على ما يرام فيما يتعلق بصحة بوتين: إن الرئيس يحافظ الآن على بعده عن الآخرين ويفضل العمل عن بعد.

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واليوم أيضًا، وسعت السلطات الروسية نطاق الإغلاق المتعلق بالفيروس لتغطي المزيد من أراضيها المترامية الأطراف حيث ارتفع العدد الرسمي للإصابات إلى 2,777، بزيادة عن 440 إصابة في يوم واحد فقط. وقد توفى 24 شخصًا حتى الآن في روسيا، حسبما ذكرت السلطات.

وقال مسؤول في سلطات موسكو اليوم الأربعاء: إن السلطات طورت تطبيقًا للهواتف الذكية للمقيمين الذين أصيبوا بالفيروس يسمح للمسؤولين بمراقبة تحركاتهم. وقال المسؤول (إدوارد ليسينكو) لمحطة إذاعة (إيخو موسكفي): إن التطبيق سيكون متاحًا اعتبارًا من يوم الخميس.

وقال ليسينكو: إن العاصمة الروسية تستعد أيضًا لنشر نظام لرمز الاستجابة السريعة QR، إذ سيُخصص رمز فريد لكل مقيم يسجل عبر الإنترنت يمكنهم عرضه على ضباط الشرطة إذا أُوقفوا حين الذهاب إلى المتجر أو الصيدلية. وأضاف أن أي شخص ليس لديه جهاز قادر على تنزيل تطبيق التعقب، فإن سلطات المدينة ستُعيره جهازًا يرده في وقت لاحق.