الهاتف Oppo Reno Ace Infinity سيأتي مع تكنولوجيا للشحن عبر الهواء

فاطمة أيت طالب - دبي - اليوم، عرضت لنا شركة Oppo هاتفًا ذكيًا جديدًا يُدعى Oppo Ace Infinity. ووفقا للشركة، فإن هذا الهاتف سيصل مع تقنية الشحن عبر الهواء FreeVOOC والتي يمكنها شحن الهاتف بقوة 5W إلى 10W في مسافة تصل إلى 10 أمتار. حتى أن هناك فيديو ترويجي قصير يشرح هذه التكنولوجيا الجديدة قليلاً.
يقول الفيديو أن لفافة FreeVOOC مدمجة في حافة الهاتف Oppo Ace Infinity. هناك طبقة إمتصاص وطبقة تحويل ومادة موصلة تُبقي البطارية مشحونة إلى الأبد.
تُسمي الشركة هذا ” مستقبل الشحن اللاسلكي “، وما هو أفضل وقت للإعلان عن هذه التكنولوجيا المعقولة تمامًا هو اليوم الأول من شهر أبريل عندما يكون كل الأشياء في الأخبار حقيقيًا ولا يقوم أحد بالمزاح.
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