الإعلان رسميًا عن الهاتف Vivo S6 5G مع تصميم عصري وأربع كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Vivo اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن هاتف ذكي جديد من الفئة المتوسطة يُدعى Vivo S6 5G، ويمتاز بتصميم عصري ومتقدم.

الهاتف Vivo S6 5G الجديد يضم شاشة Super AMOLED بحجم 6.44 إنش وبدقة +FullHD علمًا أن هذه الشاشة تغطي 91.38 في المئة من واجهة الجهاز وتضم مستشعر بصمات الأصابع. وبغض النظر عن الشاشة، فهذا الهاتف يضم كذلك معالج ثماني النوى من طراز Exynos 980، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB.

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هذا الهاتف الجديد من شركة Vivo يضم كذلك كاميرًا أمامية بدقة 32 ميغابكسل في القطع الموجود في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق، وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو.

الهاتف Vivo S6 5G الجديد يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة FuntouchOS 10، ويضم بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W.

عمومًا، الهاتف Vivo S6 5G سيُعرض للبيع بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأزرق والأسود والأبيض، وسيُكلف 380 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB، وما يُعادل 425 دولارات أمريكية لنسخة 8GB/256GB. الهاتف سيُعرض للبيع في الصين إبتداءً من 4 أبريل، ولكننا لا نزال نجهل موعد وصول الهاتف إلى الأسواق الأخرى.