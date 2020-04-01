الإعلان رسميًا عن سماعات AKG N400 مع ميزة إلغاء الضوضاء والقدرة على مقاومة المياه

فاطمة أيت طالب - دبي - تفتقر سماعات الأذن اللاسلكية +Galaxy Buds الأحدث من شركة سامسونج لتقنية إلغاء الضوضاء والقدرة على مقاومة المياه، ولكن سماعات AKG N400 الجديدة من شركة AKG المملوكة من قبل سامسونج تقدم هذه الميزات. إنها تُكلف حوالي 30 في المئة أكثر، ولكنها لا تزال أرخص بكثير بالمقارنة مع سماعات AirPods Pro.

سماعات AKG N400 الجديدة من شركة AKG تضم إثنين من مكبرات للصوت بحجم 8.2 ملمتر وتأتي مع مجموعة من سدادات الأذن لإختيار الأنسب لك. هذه السماعات اللاسلكية الجديدة توفر 6 ساعات من الإستخدام، وتضيف العلبة 6 ساعات إضافية. ويتم شحن السماعات أيضًا بسرعة، فعشرة دقائق من الشحن كافية لتوفير ساعة من الإستخدام. العلبة تدعم الشحن اللاسلكي.

تستخدم ميزة إلغاء الضوضاء ميكروفونين في كل سماعة أذن وتعد بصوت خالي من التشويه. يمكن التحكم في مستوى الإلغاء من التطبيق ويؤدي النقر على سماعة الأذن اليسرى إلى تشغيل TalkThru حتى تتمكن من سماع ما يحدث من حولك. يتم إستخدام تقنية متقدمة لإلتقاط صوتك بوضوح أثناء حجب ضوضاء الخلفية أثناء المكالمات.

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تتميزة سماعات AKG N400 بحملها لشهادة IPX7، مما يعني أنها قادرة على مقاومة المياه في عمق يصل إلى 1 متر لمدة نصف ساعة. لن ترغب في الذهاب للسباحة معها، ولكن خاصية مقاومة المياه ستكون مناسبة أكثر في حالة المطر والعرق.

عمومًا، سماعات AKG N400 الجديدة متوفرة على الموقع الرسمي لشركة سامسونج في كوريا الجنوبية فقط، وتبلغ تكلفتها هناك ما يُعادل 190 دولار أمريكي مع العلم بأنها متوفرة باللون الأسود والأبيض والأزرق المزركش بالذهبي.