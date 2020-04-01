وزير الاتصالات يكشف أسباب بطء الانترنت.. ويزف نبأ سار للمصريين ويدعو إلى تجنب هذه المواقع

كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، عن أسباب بطء شكة الانترنت في مصر في أوقات العزل المنزلي.

وقال طلعت، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة المصرية الأولى، إن بطء الإنترنت يرجع إلى الأحمال الزائدة على الشبكة المحلية خاصة على الأجهزة التي تنقل البيانات من وإلى مصر.

وأضاف طلعت أن هناك أسباب أخرى لبطء الإنترنت لا تتعلق بالشبكة المحلية وإنما تخص المواقع العالمية التي تعاني من مصاعب تقنية ومن أحمال غير مسبوقة خلال تلك الفترة نتيجة محاولة دخول المواطنين وغيرهم من مختلف دول العالم إليها.

وأوضح وزير الاتصالات أن زيادة قدرات الشبكة المحلية العام الماضي 6 أضعاف من 5 ميجابايت/ثانية إلى 30 ميجابايت/ثانية ساعد في استيعاب الشبكة الأحمال التي تتعرض لها خلال هذه الفترة لمواجهة الظروف الطارئة التي تمر بها مصر ومختلف دول العالم، مضيفاً أنه "جاري رفعها مرة أخرى خلال الأيام القادمة."

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وأشار طلعت إلى "قرار وزارة الاتصالات بإضافة 20% مجانا لكل الباقات الخاصة بالإنترنت الثابت لتشجيع المواطنين على البقاء في منازلهم وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا".

ودعا وزير الاتصالات المواطنين إلى تجنب التطبيقات أو المواقع غير الضرورية التي تزيد من أعباء الانترنت، مثل الألعاب الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه يمكنهم استخدام التليفون الثابت في المكالمات الصوتية.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر قد وصل إلى 710 حالة، من بينهم 157 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، بالإضافة إلى تسجيل 46 حالة وفاة.