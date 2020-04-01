شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سناب شات" يضيف عدسات جديدة تشجع على التباعد الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق التراسل الفورى "سناب شات" أضاف عدسات جديدة تعتمد على الواقع المعزز لتشجيع "التباعد الاجتماعي"، الذى يمكن أن يقى الناس من عدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأشار موقع "إنجادجيت" التقنى المتخصص، إلى أن تحديث "سناب شات" تم تجهيزه فى شراكة مع منظمة الصحة العالمية، ويقدم التحديث الجديد من "سناب شات" عدستين جديدتين يستخدمات الواقع المعزز، لتقديم النصائح للمستخدمين حول كيفية الحفاظ على صحتهم والاستمرار على "الابتعاد الاجتماعي".

وتعمل واحدة من العدسات على تحديد المسافة الاجتماعية الخاصة بين كل شخص، لتشجيع المستخدمين على ممارسة "التباعد الاجتماعي" وإنشاء دائرة للواقع المعزز على الأرض لتصور المساحة اللازمة التى أوصت بها منظمة الصحة العالمية والمنظمات الصحية الأخرى.

كما تأتى العدسة الأخرى على سناب شات مزودة بتذكيرات متحركة حول غسل اليدين والبقاء فى المنزل، وأهمية عدم لمس وجهك، وعدد من نصائح الأمان الإضافية.

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وتعتمد العدسات الجديدة على التحديثات السابقة لسناب شات المتعلقة بفيروس كورونا من الشركة مثل موارد الصحة العقلية الجديدة والرموز التعبيرية الصديقة للتمييز الاجتماعي.

وعلى الرغم من أن أحدث عدسات الواقع المعزز قد لا تكون مثيرة للإعجاب من الناحية التقنية مثل ما رأيناه من Snap فى الماضى، إلا أنها تُظهر كيف تستخدم الشركة منصة الكاميرا لتقديم معلومات صحية مهمة لمستخدميها.

وقد أتخذ سناب شات خطوات لتزويد المستخدمين بمعلومات موثوقة حول انتشار فيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم، إذ أطلقت الشركة "Coronavirus: The Latest" فى Discover ميزة لتوفير تغطية ومعلومات محدثة عن الفيروس، عندما يفتح المستخدمون الصفحة لأول مرة.

وتعتمد الميزة الجديدة على الحصول على البيانات من منظمة الصحة العالمية والصحة الوطنية فى المملكة المتحدة، وكذلك من مصادر إخبارية موثوقة وتعرض رسائل من فرق العمل المعنية بفيروس كورونا بالبيت الأبيض.