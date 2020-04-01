شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يتبرع بأجهزة التنفس الصناعى ويتعهد بشحنها مجانا للحالات الحرجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX وتسلا، إنه مستعد لتقديم أجهزة تنفس معتمدة من جانب إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية FDA مجانا إلى المستشفيات، إذا تم استخدامها على الفور، للحالات الحرجة التي تكافح ضد فيروس كورونا ، ففي تغريدة قال ماسك إنه سيوفر أجهزة تنفس معتمدة للمستشفيات مجانًا، تبعًا للوعد الذي تم تقديمه في وقت سابق من هذا الشهر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال ماسك:"لدينا أجهزة تنفس معتمدة من FDA، سيشحن إلى المستشفيات في مختلف البلاد داخل مناطق تسليم تسلا"، مضيفا:"تكلفة الجهاز والشحن مجانية، والشرط الوحيد هو أن تكون مطلوبة فورًا للمرضى، ولا يتم تخزينها في المستودعات".

وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من أسبوعين بقليل من عرض ماسك المساعدة في إنتاج المزيد من أجهزة التنفس إذا واجهت المستشفيات نقص، حيث أخبر الرئيس التنفيذي لـ SpaceX متابعيه على تويتر أنه إذا كان هناك نقص، فسيتدخل لصنع أجهزة تنفس للمرضى في العناية المركزة الذين يكافحون ضد COVID-19.

وقال ماسك في تغريدة ردا على اقتراح من المتابعين، أنه يجب سيستخدم مصنعه للمهمة: "سنصنع أجهزة تنفس إذا كان هناك نقص".

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كما وصل ماسك بالفعل بأكثر من 1000 جهاز تنفس إلى مستشفى في كاليفورنيا للمساعدة في علاج المرضى الذين يعانون من COVID-19، بالإضافة إلى ذلك، سلمت تسلا 50000 قناع وجه إلى منزل طبيب في جامعة واشنطن في سياتل للمساعدة في حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية وهم يواجهون نقص معدات الحماية الشخصية.

كما أنه بالإضافة إلى توفير أجهزة التنفس، بدأت SpaceX في صنع واقيات للوجه ومعقمات اليد والتبرع بها للمستشفيات في كاليفورنيا.

سلمت الشركة درعًا للوجه إلى Cedars Sinai، وهو مرفق صحي بالقرب من المقر الرئيسي للشركة في Hawthorne بكاليفورنيا.

وعلى عكس أقنعة التنفس، تغطي الدروع الوجه بالكامل من أعلى لأسفل في طبقة معلقة من البلاستيك، وبحسب ما ورد تبرعت الشركة أيضًا بـ 100 بدلة واقية للعاملين الطبيين هناك، وتعمل حاليًا على جعل مطهر الأيدي يتوافق مع إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، وهو فعال في قتل فيروس COVID-19.