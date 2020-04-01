شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطرح ميزة لمساعدة الجيران والأصدقاء فى الحجر الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فيس بوك عن توسيع ميزة Community Help كجزء من جهود مكافحة فيروس كورونا COVID-19، حيث تساعد هذه الميزة الأشخاص على تقديم المساعدة للمتضررين من جائحة فيروس كورونا الجديد، فضلاً عن التبرع للمنظمات غير الربحية.

وبحسب موقع TOI الهندى، فيمكن للأشخاص الوصول إلى Help Community في مركز معلومات COVID-19 على فيس بوك، فيما قالت الشركة في بيان في وقت متأخر من يوم الثلاثاء: "إن مساعدة المجتمع هي مكان يمكن للأشخاص من خلاله طلب أو عرض المساعدة على الجيران، مثل التطوع لتقديم البقالة أو التبرع بمخزن طعام محلي أو لجمع التبرعات".

وقد بدأ عملاق الشبكات الاجتماعية في طرح هذه الميزة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وأستراليا وكندا، فيما تسعى الشركة في الأيام القليلة المقبلة لنقلها لمزيد من الدول، حيث قالت الشركة "نعمل على نقل الميزة إلى المزيد من البلدان في الأسابيع المقبلة".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يطلق فيها فيس بوك Community Help على نطاق عالمي ويتم استخدامه لمواجهة وباء صحي.

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على جانب أخر كشف مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك عن قيام الشركة باستثمار 100 مليون دولار لدعم الصحفيين مع التركيز على الأخبار المحلية، مشيرا إلى أن الصحفيين يعملون في ظروف صعبة للغاية لإبقاء القراء على علم بآخر الأخبار والأحداث.