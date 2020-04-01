شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق جديد يكتشف الإصابة بكورونا عن طريق تحليل صوت المستخدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن لتطبيق جديد تحديد ما إذا كنت قد أصبت بفيروس كورونا بمجرد تحليل صوتك، حيث طور باحثون في جامعة كارنيجي ميلون نظامًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يحلل صوتك ويوفردرجة في احتمالية احتوائه على علامة الإصابة بفيروس كورونا، فتلتقط التكنولوجيا أنماط التنفس والعلامات الحيوية الأخرى.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يحث الفريق أفراد الجمهور، سواء بصحة جيدة أو مصابين، على مشاركة تسجيل صوتهم للمساعدة في تحسين الخوارزمية.

ولا يزال التطبيق، المسمى COVID Voice Detector، في مراحله الأولى، وهو غير معتمد من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير أو مركز السيطرة على الأمراض، فلا ينبغي استخدامه كبديل لاختبار أو فحص طبي.

وهناك أكثر من 786000 حالة إصابة عالمية، وأكثر من 37000 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء العالم من فيروس كورونا.

ومع استمرار ارتفاع الحالات، يتوافر أيضًا نقص في مجموعات الاختبار، فهذا هو السبب وراء تطوير كارنيجي ميلون لتطبيقها الجديد.

وقال بنجامين سترينر، وهو طالب دراسات عليا في كارنيجي ميلون عمل في المشروع، "لقد رأيت الكثير من المنافسة على التشخيص الأرخص والأسرع الذي يمكن أن تحصل عليه".

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وأضاف: "هناك بعض الأشياء الجيدة التي تكون رخيصة جدًا ودقيقة جدًا حقًا، ولكن لا شيء سيكون رخيصًا وسهلًا مثل التحدث في الهاتف".

على الرغم من أن التطبيق لا يزال في مرحلة التطوير، يعتقد سترينر، أنه قد يكون حيويًا لمسؤولي الرعاية الصحية بمجرد إصداره.

ويستخدم الترتيب من 1 إلى 10 عند تحليل صوت الشخص، وكلما ارتفع الترتيب كلما زاد احتمال إصابة الفرد بفيروس كورونا.

كما يسعل الشخص عدة مرات عندما يُطلب منه التطبيق ذلك، كما يقول بعض الأصوات ويقرأ الأبجدية، ثم تقدم الأداة النتيجة النهائية.