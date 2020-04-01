'فيسبوك' يُطلق ميزة جديدة تماشياً مع زمن كورونا.. ما هي؟

طرحت شركة "فيسبوك" عبر منصتها للتواصل الاجتماعي الأشهر في العالم مجموعة من الأدوات والميزات الجديدة، التي يمكنها توفير المساعدة المجتمعية للأشخاص المتواجدين في الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".
وتمكن الميزة الجديدة من فيسبوك الأشخاص من التواصل مع الجيران الذين قد يحتاجون إلى المساعدة.
وأوضحت فيسبوك أنها لجأت إلى تلك الميزة، بعدما لاحظت طلبا "غير مسبوق" على خدماتها، حيث كان البعض من المصابين بفيروس كورونا يرغبون في مساعدة جيرانهم عبر الإنترنت.
ويسمح تحديث فيسبوك بنشر عروض المساعدة مثل النقل ومحلات البقالة ومستلزمات الأطفال والعمل التطوعي.
ويقدم فيسبوك أيضا المساعدة الشخصية لمن يبحثون عن أشخاص حولهم، بتقديم أقرب الناس إليهم ليقدموا لهم النصح أو ما يحتاجونه من أمور خلال تواجدهم في فترة الحجر الصحي.
وكانت فيسبوك قد طرحت طرق مساعدة مماثلة أثناء الكوارث الطبيعية، كجزء من أدوات الشركة للاستجابة للأزمات في مناطق بعينها، لكن يبدو أن تلك الخدمة ستكون متاحة لكل العالم خلال الأسابيع المقبلة.
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