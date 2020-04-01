مجاناً.. إيلون ماسك يعلن عن أجهزة تنفس اصطناعي من «تيسلا» لمواجهة فيروس كورونا

أعلن مؤسس شركة سيارات "تيسلا" أن لديه أجهزة تنفس اصطناعي لعلاج المصابين بفيروس كورونا، مشيراً إلى أنها حصلت على موافقة إدارة لغذاء والدواء الأمريكية.

وقال ماسك، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن لديه أجهزة تنفس اصطناعي وهي من المعدات الحيوية لعلاج المصابين بفيروس كورونا، وقد حصلت على موافقة إدارة الغذاء والدواء الامريكية.

وأكد ماسك استعداده لإرسال تلك الأجهزة لأي بلد في العالم، شرط استخدامها للمرضى وليس لتخزينها.

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وأفادت وكالة "رويترز" بأن شركة "تيسلا" لم ترد على طلب التعليق بشأن عدد الأجهزة التي يتوفر لديها لإرسالها حول العالم وكيفية تحديد أولويات الاختيار بين الدول.

يأتي هذا بعد مفاوضات ماسك مع شركة ميدترونيك Medtronic التي بادرت مؤخراً إسقاط حقوق الملكية عن الأجهزة التي تمتلكها لمشاركتها مع الدول المتضررة من فيروس كورونا التاجي للبدء في تصنيع كميات ضخمة من الأجهزة لحماية الأطباء والمرضى من "كوفيد 19".

وقالت الوكالة إن الجهاز هو من طراز اسمه PB 560 ويعد فعالاً في مواجهة فيروس كورونا بسبب سرعة تصنيعه.

وأشارت إلى أن ما يميز الجهاز هو أنه عبارة عن جهاز تنفسي صغير الحجم وخفيف الوزن ويدعم مجرى الهواء لكل من الكبار والأطفال. كما يمكن استخدامه في الإعدادات السريرية وفي المنازل، ويمكن استخدامه أيضًا كدعم تنفسي محمول.