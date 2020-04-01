تكنولوجيا: Ubisoft تعلن عن إطلاق ألعاب مجانية لتشجيع المستخدمين على البقاء في المنزل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت Ubisoft حملة لتشجيع المستخدمين على البقاء في المنزل مع إنتشار فيروس COVID-19 من خلال إطلاق مجموعة من الألعاب بشكل مجاني للمستخدمين.

في إطار جهود الكثير من الشركات لمكافحة إنتشار فيروس COVID-19، أعلنت شركة Ubisoft عن منح ألعاب مجانية للمستخدمين على مدار شهر من الآن، إلى جانب فرصة لتجربة ألعاب أو الحصول على عروض وخصومات على بعض الألعاب.

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ولقد قدمت الشركة خلال الفترة الماضية الإصدار الخاص بأجهزة الحاسب من لعبة Rayman Legends بشكل مجاني للمستخدمين على Uplay حتى 3 من أبريل.

ومن المقرر أن تقدم الشركة العروض المجانية للألعاب عبر موقع Ubisoft’s Free Events، أيضاً يمكن للمستخدمين التعرف على مزيد من عروض الشركة عبر الإشتراك في Uplay Plus.

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