تكنولوجيا: Fitbit تقدم سوارة Charge 4 بآداء أفضل مع تصميم يحاكي الإصدار السابق وسعر 149 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Fitbit عن إصدارها الجديد من السوارات الذكية مؤخراً Charge 4، التي تنطلق بآداء أفضل مع تصميم يحاكي إصدار الشركة السابق Charge 3، كما تنطلق للأسواق بسعر 149 دولار.

بعد أن رصدت سوارة Charge 4 في بعض التسريبات خلال الفترة الماضية، تنطلق رسمياً اليوم بتصميم يحاكي إصدار الشركة السابق، لكن مع آداء ومميزات أفضل لدعم المستخدمين، حيث تأتي السوارة الذكية بنظام GPS مدمج، مع ميزة التحكم في خدمة Spotify، كما تدعم السوارة الذكية خدمة Fitbit Pay.

كما تضم سوارة Charge 4 الذكية تطبيق للإشعارات، مع ميزة التنبيه الذكي ومستشعر SpO2، أيضاً من المقرر أن تدعم السوارة الذكية عمر شحن يصل إلى 7 أيام، أو 5 ساعات مع تنشيط نظام GPS.

أيضاً مع نظام GPS في سوارة Charge 4 لن يحتاج مستخدمي السوارة الذكية إلى إصطحاب الهاتف لتسجيل معدل ضربات القلب والمسافة التي يقطعها المستخدم أو السرعة عند قيادة الدراجات، أو السير، أو الركض.

ومن المقرر أن تدعم سوارة Charge 4 الذكية تسجيل المعلومات بشكل تلقائي في التطبيق، وهي من المميزات التي تدعم المستخدم بشكل أفضل في متابعة تقدمه وتطور سرعته عند القيام بأحد التمارين الرياضية يومياً.

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أيضاً يمكن أن يدعم تصميم Charge 4 المستخدمين في إستخدام السوارات المتنوعة الخاصة بالإصدار السابق Charge 3، كما تأتي السوارة الذكية بميزة Active Zone Minutes التي تعمل على إدراك أفضل آداء للمستخدم عند ممارسة التمارين الرياضية، أو إدراك أعلى مستوى يصل إليه المستخدم، كما يعمل على حساب دقائق نشاط المستخدم.

وتؤكد Fitbit على أن Active Zone Minutes ستدفع المستخدمين إلى القيام بالتمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة يومياً على الأقل، أيضاً ترتكز الميزة على رصد معدل ضربات القلب، لذا سيتم تقدير وإدراك تقدم كل شخص عبر حساب الطول والوزن وأيضاً مستويات اللياقة البدنية.

أيضاً من المقرر أن تعمل هذه الميزة على تتبع نوم المستخدم، وقيام المستخدم بتمارين تصل إلى 10000 خطوة يومياً لدعم صحة المستخدم بشكل أفضل.

وتوفر Fitbit سوارة Charge 4 الذكية الجديدة بألوان البنفسجي الأزرق إلى جانب اللون الأسود، بسعر 149 دولار، كما تنطلق السوارة الذكية بعرض لتجربة Fitbit Premium لمدة 90 يوم.

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