سامسونج ستتوقف عن إنتاج شاشات LCD بحلول نهاية العام 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت سامسونج هي أكبر شركة مصنعة لشاشات LCD المصممة للهواتف الذكية في السنوات الماضية، ولكن هذا يقترب من النهاية. في الواقع، لقد صدر الآن تقرير جديد من وكالة الأنباء رويترز يُفيد أن شركة سامسونج تخطط للتوقف عن إنتاج شاشات LCD هذه في مصانعها المتواجدة في الصين وكوريا الجنوبية بحلول نهاية هذا العام.

وكشفت الشركة في بيان صحفي أن المصانع في كوريا الجنوبية سيتم ترقيتها لتكون خطوط إنتاج لشاشات Quantum Dot، وهي الشاشات المتقدمة جدًا التي تسوقها شركة سامسونج تحت العلامة التجارية QLED. السبب الرئيسي لهذا التغيير هو إنخفاض الطلب في جميع أنحاء العالم على شاشات LCD المصممة للهواتف الذكية والتلفزيونات.

على الرغم من أن التغيير أمر لا مفر منه في كوريا الجنوبية، إلا أن هناك بعض من عدم اليقين بشأن المصانع في الصين، نظرًا لأنها تصنع شاشات LCD فقط وقد يتعين إغلاقها. وجدير بالذكر أن سامسونج ليست وحدها من ستقوم بذلك، فقد أعلنت شركة LG Display كذلك في الفترة الماضية أنها ستتوقف عن إنتاج شاشات LCD في كوريا الجنوبية بحلول نهاية العام 2020.