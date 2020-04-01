شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "Never Lost" فيلم قصير من فيس بوك لتكريم الجهود المبذولة لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، عن انتاج المنصة لفيلم قصير يعرف بـ "Never Lost" والذي يهدف فيس بوك من خلاله لتكريم تضامن ومرونة العديد من الأشخاص الذين اجتمعوا خلال هذه الفترة، فيما شكر زوكربيرج الكثيرين على المجهود الذي يقومون به لمواجهة كورونا.

وقال زوكربيرج في منشوره:"لقد صنعنا فيلمًا قصيرًا بعنوان "Never Lost" لتكريم تضامن ومرونة العديد من الأشخاص الذين اجتمعوا خلال هذه الفترة، شكرا لكل من يقوم بدوره، فإذا كنت بحاجة إلى المساعدة أو يمكنك تقديمها، يرجى زيارة صفحة الدعم الخاصة بفيروس كورونا على فيس بوك.

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يذكر أن زوكربيرج أعلن في وقت سابق أنه هو وزوجته "بريسيلا تشان" بملغ 25 مليون دولار لتسريع تطوير علاج لفيروس كورونا المستجد، وأضاف مؤسس فيس بوك أنهم في شراكة مع مؤسسة بيل جيتس وأخرين لتوفير وتقييم أدوية يمكن أن تكون فعالة في منع وعلاج فيروس كورونا".

وقال زوكربيرج في منشور عبر حسابه الرسمي على فيس بوك:" أنا وبريسيلا نلتزم بمبلغ 25 مليون دولار لتسريع تطوير علاج لفيروس كورونا COVID-19، نحن في شراكة مع مؤسسة جيتس وآخرين لتقييم الأدوية الحالية الواعدة بسرعة لمعرفة الأدوية التي قد تكون فعالة في منع وعلاج فيروس كورونا، ونظرًا لأن هذه الأدوية قد خضعت بالفعل لتجارب السلامة السريرية، فإذا كانت فعالة، فسيكون إتاحتها أسرع بكثير من تطوير واختبار لقاح جديد - نأمل أن يكون ذلك شهورًا بدلاً من عام أو أكثر. إنني أتطلع لرؤية ما يكتشفه مسرع العلاجات. المزيد قريبا".