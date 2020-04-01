تعرف عليها.. تطبيقات مجانية بديلة لتطبيق Skype

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 أبريل 2020 10:14 صباحاً - يعتبر تطبيق (سكايب) Skype من أشهر تطبيقات مكالمات الفيديو وأقدمها، لذلك فمن المحتمل أنك استخدمته ولو مرة واحدة على الأقل، ولكن هناك العديد من البدائل المنافسة التي تقدم مجموعة كبيرة من الميزات، ومستوى أمان عاليا أيضًا.

إليك 7 تطبيقات مجانية بديلة لتطبيق Skype في نظام ويندوز:

1- تطبيق Google Hangouts:

يعتبر تطبيق Google Hangouts بديلًا شائعًا لتطبيق Skype حيث يوفر معظم الميزات التي يوفرها تطبيق سكايب، مثل: الدردشة النصية، أو المكالمة الصوتية، ومكالمات الفيديو، بالإضافة إلى إمكانية إجراء مكالمات إلى الهواتف المحمولة العادية أو الأرضية من خلال شحن الرصيد.

إذا كان لديك الكثير من الأصدقاء من غير مستخدمي أجهزة آبل، فهذا التطبيق يعتبر خيارًا رائعًا، ولكن لا يوجد للتطبيق إصدار رسمي للاستخدام في حواسيب ويندوز المحمولة أو المكتبية، وستحتاج إلى تثبيت إضافة في متصفح جوجل كروم.

2- تطبيق LINE:

يوفر تطبيق LINE مكالمات فيديو مجانية ومكالمات صوتية ورسائل نصية للمجموعات، وإذا كنت ترغب في جعل محادثاتك أكثر جاذبية، يمكنك الاختيار من بين آلاف الملصقات المتحركة.

ويدعم تطبيق Line بعض الوسائط التي لا يدعمها تطبيق Skype حيث يمكنك ترك رسالة صوتية لشخص ما لوقت لاحق، أو إرسال موقعك إذا لزم الأمر.

يدعم التطبيق أيضًا العديد من الميزات القوية مثل: ميزة ( LINE TODAY) التي تتيح لك الحصول على آخر الأخبار حول الأحداث الجارية والرياضة والترفيه، وميزة (OpenChat) وهي عبارة عن مساحة على الإنترنت حيث يمكنك مقابلة أصدقاء جدد لهم اهتماماتك نفسها، وتشارك معهم الأخبار والمعلومات الممتعة..

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3- تطبيق Tox:

تطبيق Tox هو تطبيق مفتوح المصدر وبالتالي فإن الأمان هو أبرز ما يميز هذا التطبيق، ويحتوي على واجهة مستخدم سهلة وبسيطة، ولديه نسختين: qTox توفر كافة الميزات، ونسخة uTOX مصممة لأجهزة ويندوز متوسطة المواصفات.

التطبيق مجاني ولا يعرض أي إعلانات، ويتيح إجراء محادثات نصية وصوتية ومكالمات الفيديو بشكل آمن، بالإضافة لإمكانية مشاركة الشاشة، ومشاركة الملفات بلا حدود.

4- تطبيق Viber:

يوفر تطبيق Viber جميع الميزات القياسية مثل: الدردشات الجماعية، ومكالمات الفيديو والملصقات، ويتيح لك نقل المكالمات إلى هاتفك، كما يدعم ميزة تُسمى (المجتمعات) Communities تتيح لك التواصل مع الآخرين إذا لم يكن لديك أي أصدقاء لمراسلتهم.

بالإضافة إلى ألعاب مدمجة إذا كنت ترغب في اللعب مع أصدقائك، ولاستخدام التطبيق في حاسوب محمول أو مكتبي يجب عليك تثبيت التطبيق في هاتفك أولاً لمزامنة حسابك.

5- تطبيق Discord:

يعتبر تطبيق Discord مناسبًا لهواة الألعاب وهو بديل قوى لتطبيق Skype خاصة إذا كان لديك مجموعة من الأشخاص تتواصل معهم بصورة منتظمة، ويتيح لك التطبيق الانضمام إلى مجموعات دردشة أو مجتمعات معينة أو إنشاء مجتمعك الخاص ودعوة أصدقائك، لإجراء الدردشات النصية، والانضمام إلى المكالمات الصوتية، وإجراء مكالمات الفيديو.

6- Jami:

يُعرف تطبيق Jami سابقًا باسم Ring، وهو تطبيق اتصال مجاني ومفتوح المصدر، ومتاح لمعظم إصدارات نظام التشغيل ويندوز، ولا يحتوي على إعلانات، كمايقوم بتشفير جميع الاتصالات، ويتيح المراسلة النصية والصوتية والمرئية.

7- تطبيق ICQ:

يدعم تطبيق ICQ ميزة تشفير المكالمات، والدردشة في مجموعات، بالإضافة إلى تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص للتحقق منها لاحقًا، كما يدعم إمكانية تبادل الملفات حتى 4 جيجابايت.