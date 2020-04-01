تكنولوجيا: توقعات بالإعلان عن هاتف ابل iPhone 9 في 15 من أبريل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت أحدث التوقعات إلى أن ابل تستعد للإعلان عن هاتفها iPhone 9 يوم 15 من شهر أبريل، على أن تبدأ شركة ابل شحن الهاتف يوم 22 من أبريل.

في تسريبات نشرت في تغريدة جديدة على صفحة Jon Prosser، أكد على أن شركة ابل بدأت في الإستعداد للإعلان عن هاتف iPhone 9 خلال شهر أبريل الجاري، كما أشار إلى أن إعلان الشركة سيكون في يوم 15 من أبريل.

ولقد قدمت عملاق التكنولوجيا ابل خلال الشهر الماضي إصدارات الشركة الجديدة من أجهزة iPad Pro، وMacBook Air وأيضاً Mac mini، إلا أن ابل لم تكشف عن هاتفها المرتقب iPhone 9، لذا أشارت بعض التقارير إلى أن ابل لن تكشف عن الهاتف رسمياً قبل 5 من أبريل.

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من جانب أخر أكدت بعض التقارير السابقة على أن شركة ابل قد بدأت بالفعل الإنتاج الضخم لهاتف iPhone 9، كما أكد تقرير Guo Minghao على أن ابل ستقدم هذا الإصدار في النصف الأول من 2020.

أيضاً وفقاً لما جاء من تسريبات حتى الآن، تقدم ابل هاتف iPhone 9 هذا العام بتصميم يحاكي إصدار الشركة السابق iPhone 8، على أن يتميز الإصدار الجديد بحجم 4.7 إنش في الشاشة، ويضم رقاقة معالج A13 Bionic، كما يأتي بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، ومن المتوقع أن يأتي هذا الإصدار بسعر 399 دولار.

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