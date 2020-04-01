هواتف iPhone 12 Series ستصل هذا العام، وبقية المنتجات الأخرى ستخضع لبعض التأخير

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتقرير حديث، فقد إقترح أنه نظرًا لتفشي فيروس كورونا، تتوقع شركة آبل طلبًا ضعيفًا على سلسلة هواتف iPhone 12 Series القادمة. ونتيجة لذلك، يدعي التقرير أن شركة آبل تفكر في تأخير عملية الإطلاق لبضعة أشهر، مما قد يؤجل عملية الإطلاق إلى العام 2021.

الآن وفقا لتقرير جديد من وكالة الأنباء بلومبورج، فهو يقول أن شركة آبل لا تزال تخطط لإطلاق تشكيلة iPhone 12 Series في النصف الثاني من هذا العام، وأن منتجات آبل الأخرى التي كان مخططًا أن يتم إطلاقها في العام 2020 قد تشهد بعض التأخير. بالإضافة إلى تشكيلة iPhone 12 Series، يُشاع أن شركة آبل تعمل أيضًا على الهاتف iPhone SE2 المعروف أيضًا بإسم iPhone 9.

لم تقم شركة آبل بعد بالإعلان عن iPhone SE2 علمًا أن الشائعات الأولية إقترحت قدومه في أواخر شهر مارس المنصرم. وعلاوة على ذلك، فقد تردد كذلك أن شركة آبل تخطط لإطلاق جهاز iPad Pro جديد يضم شاشة بتقنية MicroLED، فضلا عن طرازات جديدة من MacBook Pro تستخدم لوحة المفاتيح التي تستند على آلية المقص في الأزرار.

وكالة الأنباء Bloomberg ليست الوحيدة التي قالت أن شركة آبل لا تزال تخطط لإطلاق تشكيلة iPhone 12 Series في العام 2020. ففي تقرير سابق، أوضح المحلل البارز Gene Munster أيضًا أن تشكيلة iPhone 12 Series ستصل في الموعد المحدد على الرغم من حقيقة أنه سيكون هناك إقبال ضعيف عليها بسبب تفشي فيروس كورونا.